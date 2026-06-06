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Головна Новини дня Великі черги на кордоні з Польщею: яких КПП уникати

Великі черги на кордоні з Польщею: яких КПП уникати

Ua ru
Дата публікації: 6 червня 2026 21:35
Великі черги на кордоні з Польщею: яких КПП уникати
Перевірка на кордоні. Фото: ДПСУ

Ввечері у суботу, 6 червня, на кордоні України з Польщею фіксують великі черги. На виїзд з України накопичилося понад 370 авто. Також прикордонники попередили водіїв про можливі затримки та перебої в роботі електронних систем.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на інформацію ДПСУ

Черги на кордоні з Польщею на виїзд з України 6 червня

Найбільше всього черги спостерігаються на таких КПП:

  • Угринів — 25 автомобілів; 
  • Рава-Руська — 65 авто;
  • Грушів — 25 авто;
  • Краківець — 100 авто;
  • Шегині — 60 авто;
  • Нижанковичі — 25 авто;
  • Устилуг — 95 авто.

Накопичення автобусів на виїзд з України фіксується у Краківці та Шегинях. Там очікує по 13 автобусів. В Устилузі очікує один автобус. 

Вільним для проїзду наразі залишаються пункти пропуску Смільниця та Нижанковичі.

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Раніше Новини.LIVE повідомляли, що в Україні у червні на західному кордоні збільшаться черги через початок туристичного сезону. Цьогоріч очікується збільшення пасажиропотоку до 20%. Тож українцям рекомендують слідкувати за завантаженістю пунктів пропуску, де цих черг буде менше.

Також ми писали, що ДПСУ запустила сервіс "Особистий кабінет". Він дозволяє громадянам самостійно дізнаватися, чи є у них тимчасові обмеження на виїзд за кордон.

Польща ДПСУ черги на кордоні
Олександр Шорохов - Редактор
Автор:
Олександр Шорохов
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