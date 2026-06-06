Великі черги на кордоні з Польщею: яких КПП уникати

Перевірка на кордоні. Фото: ДПСУ

Ввечері у суботу, 6 червня, на кордоні України з Польщею фіксують великі черги. На виїзд з України накопичилося понад 370 авто. Також прикордонники попередили водіїв про можливі затримки та перебої в роботі електронних систем.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на інформацію ДПСУ.

Черги на кордоні з Польщею на виїзд з України 6 червня

Найбільше всього черги спостерігаються на таких КПП:

Угринів — 25 автомобілів;

Рава-Руська — 65 авто;

Грушів — 25 авто;

Краківець — 100 авто;

Шегині — 60 авто;

Нижанковичі — 25 авто;

Устилуг — 95 авто.

Накопичення автобусів на виїзд з України фіксується у Краківці та Шегинях. Там очікує по 13 автобусів. В Устилузі очікує один автобус.

Вільним для проїзду наразі залишаються пункти пропуску Смільниця та Нижанковичі.

Читайте також:

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що в Україні у червні на західному кордоні збільшаться черги через початок туристичного сезону. Цьогоріч очікується збільшення пасажиропотоку до 20%. Тож українцям рекомендують слідкувати за завантаженістю пунктів пропуску, де цих черг буде менше.

Також ми писали, що ДПСУ запустила сервіс "Особистий кабінет". Він дозволяє громадянам самостійно дізнаватися, чи є у них тимчасові обмеження на виїзд за кордон.