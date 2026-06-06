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Большие очереди на границе с Польшей: каких КПП избегать

Ua ru
Дата публикации 6 июня 2026 21:35
Большие очереди на границе с Польшей: каких КПП избегать
Проверка на границе. Фото: ГПСУ

Вечером в субботу, 6 июня, на границе Украины с Польшей фиксируют большие очереди. На выезд из Украины накопилось более 370 авто. Также пограничники предупредили водителей о возможных задержках и перебоях в работе электронных систем.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на информацию ГПСУ.

Очереди на границе с Польшей на выезд из Украины 6 июня

Больше всего очереди наблюдаются на таких КПП:

  • Угринов — 25 автомобилей;
  • Рава-Русская — 65 авто;
  • Грушев — 25 авто;
  • Краковец — 100 авто;
  • Шегини — 60 авто;
  • Нижанковичи — 25 авто;
  • Устилуг — 95 авто.

Накопление автобусов на выезд из Украины фиксируется в Краковце и Шегинях. Там ожидает по 13 автобусов. В Устилуге ожидает один автобус.

Свободным для проезда пока остаются пункты пропуска Смильница и Нижанковичи.

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Ранее Новини.LIVE сообщали, что в Украине в июне на западной границе увеличатся очереди из-за начала туристического сезона. В этом году ожидается увеличение пассажиропотока до 20%. Поэтому украинцам рекомендуют следить за загруженностью пунктов пропуска, где этих очередей будет меньше.

Также мы писали, что ГПСУ запустила сервис "Личный кабинет". Он позволяет гражданам самостоятельно узнавать, есть ли у них временные ограничения на выезд за границу.

Польша ГПСУ очереди на границе
Александр Шорохов - Редактор
Автор:
Александр Шорохов
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