Большие очереди на границе с Польшей: каких КПП избегать

Проверка на границе. Фото: ГПСУ

Вечером в субботу, 6 июня, на границе Украины с Польшей фиксируют большие очереди. На выезд из Украины накопилось более 370 авто. Также пограничники предупредили водителей о возможных задержках и перебоях в работе электронных систем.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на информацию ГПСУ.

Очереди на границе с Польшей на выезд из Украины 6 июня

Больше всего очереди наблюдаются на таких КПП:

Угринов — 25 автомобилей;

Рава-Русская — 65 авто;

Грушев — 25 авто;

Краковец — 100 авто;

Шегини — 60 авто;

Нижанковичи — 25 авто;

Устилуг — 95 авто.

Накопление автобусов на выезд из Украины фиксируется в Краковце и Шегинях. Там ожидает по 13 автобусов. В Устилуге ожидает один автобус.

Свободным для проезда пока остаются пункты пропуска Смильница и Нижанковичи.

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Ранее Новини.LIVE сообщали, что в Украине в июне на западной границе увеличатся очереди из-за начала туристического сезона. В этом году ожидается увеличение пассажиропотока до 20%. Поэтому украинцам рекомендуют следить за загруженностью пунктов пропуска, где этих очередей будет меньше.

Также мы писали, что ГПСУ запустила сервис "Личный кабинет". Он позволяет гражданам самостоятельно узнавать, есть ли у них временные ограничения на выезд за границу.