Військовий з БпЛА. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Проєкт "Велика сімка" об’єднує сім підрозділів Сил оборони України, які дають можливість добровольцям самостійно обирати фах у сфері безпілотних систем. Такий підхід допомагає залучати до війська вмотивованих людей.

Про це в ефірі День.LIVE розповів офіцер відділення комунікацій 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади Ігор Ткаченко.

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Які можливості проєкт "Велика сімка" пропонує добровольцям

Ігор Ткаченко повідомив у прямому ефірі, що добровольці мають змогу обрати спеціальність, яка найбільше відповідає їхнім інтересам і навичкам, здобутим у цивільному житті. Як наслідок, військові підрозділи отримують мотивованих фахівців, які можуть ефективно реалізувати свій потенціал.

"Сьогодні дронова компонента надзвичайно важлива, і в нас вже від цього проєкту є позитивні кейси, до нас приходять люди, які мотивовані, які справді обирають собі спеціальності, які їм подобаються, в яких вони можуть бути ефективними й робити користь для держави в тому, що вони вміють", — сказав він.

Ми писали, що Міністр оборони України Євгеній Хмара та міністр оборони Великої Британії Вес Стрітінг домовилися про спільне виробництво дронів. Надалі безпілотники використовуватимуть для потреб Сил оборони України.

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Новини.LIVE інформували, що очільник Офісу Президента Кирило Буданов повідомив, що Україна продовжує розвивати оборонний сектор і переходить до серійного виробництва дронів-перехоплювачів. За словами посадовця, перші розробки вже продемонстрували позитивні результати.