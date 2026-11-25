Военнослужащий с БПЛА. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Проект "Большая семерка" объединяет семь подразделений Сил обороны Украины, которые дают возможность добровольцам самостоятельно выбирать специальность в сфере беспилотных систем. Такой подход помогает привлекать в армию мотивированных людей.

Об этом в эфире "День.LIVE" рассказал офицер отдела коммуникаций 128-й отдельной горно-штурмовой бригады Игорь Ткаченко.

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Какие возможности проект "Большая семерка" предлагает добровольцам

Игорь Ткаченко сообщил в прямом эфире, что добровольцы имеют возможность выбрать специальность, которая наиболее соответствует их интересам и навыкам, приобретенным в гражданской жизни. В результате воинские подразделения получают мотивированных специалистов, способных эффективно реализовать свой потенциал.

"Сегодня дронная составляющая чрезвычайно важна, и у нас уже есть положительные примеры из этого проекта: к нам приходят мотивированные люди, которые действительно выбирают себе специальности, которые им нравятся, в которых они могут быть эффективными и приносить пользу государству тем, что они умеют", — сказал он.

Мы писали, что министр обороны Украины Евгений Хмара и министр обороны Великобритании Уэс Стритинг договорились о совместном производстве дронов. В дальнейшем беспилотники будут использоваться для нужд Сил обороны Украины.

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Новини.LIVE сообщали, что глава Офиса Президента Кирилл Буданов заявил, что Украина продолжает развивать оборонный сектор и переходит к серийному производству дронов-перехватчиков. По словам чиновника, первые разработки уже продемонстрировали положительные результаты.