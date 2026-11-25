Глава Офиса Президента Кирилл Буданов. Фото: кадр из видео

Глава Офиса Президента Кирилл Буданов заявил, что Украина переходит от разработки прототипов к первым серийным образцам дронов-перехватчиков, в частности реактивных. По словам чиновника, сейчас главная задача — это масштабирование.

Об этом он заявил во время мероприятия "Диалог ради единства", отвечая на вопрос журналистки Новини.LIVE Галины Остаповец.

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Что известно о серийном производстве дронов-перехватчиков

По словам главы ОП, часть разработок уже дала результаты. Кирилл Буданов сообщил, что работа украинских специалистов над дронами-перехватчиками продвинулась от этапа прототипов к созданию первых серийных образцов.

"Дроны-перехватчики, реактивные дроны — они уже существуют. И президент Украины сделал, скажем так, заявление о том, что многие разработки уже показали результат. Сейчас нужно все это масштабировать. Но дроны-перехватчики реактивных дронов — они уже существуют", — отметил он.

В то же время глава Офиса Президента не стал раскрывать информацию о проценте сбитых целей украинскими перехватчиками.

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"Я не готов ответить вам на этот вопрос, но от прототипов уже переходим к, скажем так, первым серийным образцам", — добавил Кирилл Буданов.

Мы писали, что производство украинских беспилотников middle strike и deep strike для нужд Сил обороны Украины планируется наладить в Великобритании. Министр обороны Украины Евгений Хмара сообщил, что британская сторона профинансирует изготовление дронов, эффективность которых уже подтверждена на практике.

Новини.LIVE сообщали, что Великобритания планирует объявить о предоставлении Украине нового пакета военной помощи на сумму более 342 млн долларов. В него войдут беспилотники, способные преодолевать расстояние более 1000 км.