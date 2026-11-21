Министр обороны Великобритании Уэс Стритинг и министр обороны Украины Евгений Хмара. Фото: Минобороны

Министр обороны Украины Евгений Хмара и министр обороны Великобритании Уэс Стритинг подписали проектные соглашения о совместном производстве. Украинские дроны middle strike и deep strike будут производиться в Великобритании для нужд Сил обороны.

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны в субботу, 21 ноября, передает Новини.LIVE.

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Соглашения Украины и Великобритании

Великобритания профинансирует производство украинских беспилотников, эффективность которых уже подтверждена на практике. Дроны, изготовленные в рамках совместных проектов, будут передаваться для обеспечения нужд Сил обороны Украины.

Встреча Хмары со Стритингом. Фото: Минобороны

"Запускаем проекты, которые укрепляют потенциал обеих наших стран и ускоряют развитие наших ОПК. Украина располагает эффективными оборонными решениями и бесценным опытом борьбы с врагом. Объединяем их с производственными возможностями Великобритании, чтобы быстрее масштабировать проверенные средства для наших Сил обороны. Для нас важна устойчивость нашего партнерства, его качество и способность давать результат в долгосрочной перспективе", — подчеркнул Хмара.

В Минобороны заявили, что Великобритания одной из первых предоставила Украине ракеты LMM из своих запасов в обмен на будущие поставки.

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Это вооружение имеет важное значение для перехвата реактивных дронов типа Shahed.

В ходе переговоров Хмара выразил благодарность британской стороне за ведущую роль в поддержке Украины и объявленный на заседании "Рамштайна" пакет помощи для усиления противовоздушной обороны.

В ходе встречи стороны обсудили дальнейшее укрепление украинской противовоздушной обороны, в частности ускорение передачи ракет LMM из имеющихся резервов.

Особое внимание уделили развитию дальнобойного вооружения Украины и совершенствованию отечественных ракет.

Пост Минобороны. Фото: скриншот

Как писали Новини.LIVE, Великобритания выразила готовность присоединиться к восстановлению боеспособности украинской армии после завершения войны. Стритинг подчеркнул, что союзники должны помочь Украине сохранить способность противостоять потенциальным угрозам.

Ранее Стритинг призвал европейских партнеров не ослаблять помощь Украине. Он подчеркнул, что отсутствие надлежащей поддержки Киева может обернуться для Европы гораздо более серьезными потерями в будущем.