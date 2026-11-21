Міністр оборони Великої Британії Вес Стрітінг та міністр оборони України Євгеній Хмара. Фото: Міноборони

Міністр оборони України Євгеній Хмара та міністр оборони Великої Британії Вес Стрітінг підписали проєктні домовленості стосовно спільного виробництва. Українські дрони middle strike та deep strike вироблятимуть у Британії для потреб Сил оборони.

Про це повідомила пресслужба Міноборони у суботу, 21 листопада, передає Новини.LIVE.

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Угоди України та Великої Британії

Велика Британія профінансує виробництво українських безпілотників, ефективність яких уже підтверджена на практиці. Дрони, виготовлені в межах спільних проєктів, передаватимуть для забезпечення потреб Сил оборони України.

Зустріч Хмари із Стрітінгом. Фото: Міноборони

"Запускаємо проєкти, які посилюють спроможності обох наших країн та пришвидшують розвиток наших ОПК. Україна має дієві оборонні рішення та неоціненний досвід боротьби з ворогом. Поєднуємо їх із виробничими можливостями Великої Британії, щоб швидше масштабувати перевірені засоби для наших Сил оборони. Для нас важлива стійкість нашого партнерства, його якість і здатність давати результат у довгостроковій перспективі", — наголосив Хмара.

У Міноборони заявили, що Британія однією з перших надала Україні ракети LMM зі своїх запасів в обмін на майбутні поставки.

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Це озброєння має важливе значення для перехоплення реактивних дронів типу Shahed.

Під час переговорів Хмара висловив вдячність британській стороні за провідну роль у підтримці України та оголошений на засіданні "Рамштайну" пакет допомоги для посилення протиповітряної оборони.

Під час зустрічі сторони обговорили подальше посилення української протиповітряної оборони, зокрема пришвидшення передавання ракет LMM із наявних резервів.

Окрему увагу приділили розвитку далекобійного озброєння України та вдосконаленню вітчизняних ракет.

Допис Міноборони. Фото: скриншот

Як писали Новини.LIVE, Британія висловила готовність долучитися до відновлення боєздатності української армії після завершення війни. Стрітінг наголосив, що союзники повинні допомогти Україні зберегти спроможність протистояти потенційним загрозам.

Раніше Стрітінг закликав європейських партнерів не послаблювати допомогу Україні. Він наголосив, що відсутність належної підтримки Києва може обернутися для Європи значно серйознішими втратами в майбутньому.