Очільник Офісу Президента Кирило Буданов. Фото: кадр із відео

Глава Офісу Президента Кирило Буданов заявив, що Україна переходить від розробки прототипів до перших серійних зразків дронів-перехоплювачів, зокрема реактивних. За словами посадовця, наразі головне завдання — це масштабування.

Про це він заявив під час заходу "Діалог заради єдності", відповідаючи на запитання журналістки Новини.LIVE Галини Остаповець.

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Що відомо про серійне виробництво дронів-перехоплювачів

За словами очільника ОП, частина розробок вже продемонструвала результати. Кирило Буданов повідомив, що робота українських фахівців над дронами-перехоплювачами просунулась від етапу прототипів до створення перших серійних зразків.

"Дрони-перехоплювачі, реактивні дрони — вони вже існують. І президент України робив, скажімо так, оголошення про те, що багато розробок уже показали результат. Зараз треба це все масштабувати. Але дрони-перехоплювачі реактивних дронів, вони вже існують", — зазначив він.

Водночас глава Офісу Президента не став розкривати інформацію про відсоток збиття цілей українськими перехоплювачами.

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"Я не готовий вам відповісти на це питання, але від прототипів уже переходимо до, скажімо так, перших серійних зразків", — додав Кирило Буданов.

Ми писали, виробництво українських безпілотників middle strike та deep strike для потреб Сил оборони України планують налагодити у Великій Британії. Міністр оборони України Євгеній Хмара повідомив, що британська сторона профінансує виготовлення дронів, ефективність яких уже підтверджена на практиці.

Новини.LIVE інформували, що Велика Британія планує оголосити про надання Україні нового пакета військової допомоги на суму понад 342 млн доларів. До нього увійдуть безпілотники, здатні долати відстань понад 1000 км.