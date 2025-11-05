Відео
Україна
Велика Британія надасть допомогу Україні на шляху до НАТО

Велика Британія надасть допомогу Україні на шляху до НАТО

Ua ru
Дата публікації: 5 листопада 2025 12:41
Оновлено: 12:58
Вступ України до НАТО — Велика Британія готова надати підтримку
Девід Тісдейл. Фото: кадр з відео

Велика Британія із союзними державами готова продовжити підтримку для вступу України до НАТО. Майбутнє країни в Альянсі залишається лише питанням часу.

Про це заявив аташе з питань оборони Посольства Великої Британії в Україні Девід Тісдейл на заході "Молодь без кордонів: разом у НАТО" у вівторок, 4 листопада.

Велика Британія підтримує України на шляху до НАТО

За словами аташе, Велика Британія й надалі підтримуватиме Україну на шляху — як у питанні реформ, так і у зміцненні обороноздатності.

"Цю фразу ви постійно чуєте від міністра закордонних справ і міністра оборони Великої Британії: "Безпека України — наша безпека". Саме так ми до цього підходимо і тому зобов'язалися витрачати щонайменше 3 мільярди фунтів щороку на військову підтримку України до 2031 року або довше", — заявив дипломат.

Тісдейл підкреслив, що Лондон продовжить допомагати у впровадженні стандартів НАТО, а також у розвитку демократичних та безпекових інституцій.

"Україна на незворотному шляху до членства, і майбутнє України в Альянсі. Це потребує часу, але на шляху до членства Велика Британія разом із союзниками продовжить підтримувати прогрес України в оперативній сумісності та реформах демократії й безпеки. Я не вдаватимусь у деталі того, що саме робить Британія через НАТО для України, але ми розглядаємо НАТО через комплексний пакет допомоги як основний спосіб об'єднання підтримки союзників Україні, і Британія активно бере в цьому участь", — наголосив Тісдейл.

Нагадаємо, у НАТО розповіли, як формуватиметься підтримка для України від Альянсу на 2026 рік.

А також старший представник Альянсу в Україні Патрік Тернер розповів, як змінилося ставлення країн НАТО до України.

НАТО Україна Велика Британія Альянс допомога
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
