Великобритания окажет помощь Украине на пути в НАТО

Дата публикации 5 ноября 2025 12:41
обновлено: 12:58
Вступление Украины в НАТО - Великобритания готова оказать поддержку
Дэвид Тисдейл. Фото: кадр из видео

Великобритания с союзными государствами готова продолжить поддержку для вступления Украины в НАТО. Будущее страны в Альянсе остается лишь вопросом времени.

Об этом заявил атташе по вопросам обороны Посольства Великобритании в Украине Дэвид Тисдейл на мероприятии "Молодежь без границ: вместе в НАТО" во вторник, 4 ноября.

Читайте также:

Великобритания поддерживает Украину на пути в НАТО

По словам атташе, Великобритания и в дальнейшем будет поддерживать Украину на пути — как в вопросе реформ, так и в укреплении обороноспособности.

"Эту фразу вы постоянно слышите от министра иностранных дел и министра обороны Великобритании: "Безопасность Украины — наша безопасность". Именно так мы к этому подходим и поэтому обязались тратить не менее трех миллиардов фунтов ежегодно на военную поддержку Украины до 2031 года или дольше", — заявил дипломат.

Тисдейл подчеркнул, что Лондон продолжит помогать во внедрении стандартов НАТО, а также в развитии демократических институтов и институтов безопасности.

"Украина на необратимом пути к членству и будущее Украины в Альянсе. Это требует времени, но на пути к членству Великобритания вместе с союзниками продолжит поддерживать прогресс Украины в оперативной совместимости и реформах демократии и безопасности. Я не буду вдаваться в детали того, что именно делает Великобритания через НАТО для Украины, но мы рассматриваем НАТО через комплексный пакет помощи как основной способ объединения поддержки союзников Украины, и Великобритания активно принимает в этом участие", — подчеркнул Тисдейл.

Напомним, в НАТО рассказали, как будет формироваться поддержка для Украины от Альянса на 2026 год.

А также старший представитель Альянса в Украине Патрик Тернер рассказал, как изменилось отношение стран НАТО к Украине.

Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
