Вбивство дипломатів Ізраїлю у Вашингтоні 22 травня - вбивця здався поліції

Поліція на місці подій. Ілюстративне фото: Reuters

У четвер, 22 травня, у столиці США сталася трагедія, що приголомшила місцеву громаду. Поблизу Єврейського музею у Вашингтоні невідомий чоловік відкрив вогонь по молодій парі, яка щойно залишила будівлю після заходу, присвяченого обговоренню гуманітарної допомоги для Гази.

Про це повідомляє CNN.

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Деталі справи

Жертвами стрілянини стали Ярон Ліщинський та Сара Мілгрім — співробітники посольства Ізраїлю. Вони були не лише колегами, а й закоханими — за словами друзів, пара готувалася оголосити про заручини вже наступного тижня.

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Нападник не втік із місця події. Він дочекався приїзду правоохоронців і добровільно здався поліції. Як повідомляє CNN, під час затримання чоловік заявив, що скоїв вбивство "заради Гази та вільної Палестини".

Поліція ідентифікувала стрільця як 30-річного Еліаса Родрігеса, жителя Чикаго. За попередніми даними, він не мав судимостей і не перебував під наглядом спецслужб.

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Місце події оточене. Розслідування триває. Влада закликає громадян зберігати спокій і не робити поспішних висновків до завершення офіційного слідства.

Нагадаємо, у столиці США, неподалік від єврейського музею, стався збройний інцидент, внаслідок якого постраждали двоє ізраїльських дипломатів. За словами очевидців, нападник під час стрілянини вигукував гасла на підтримку Палестини.

Після цього МЗС України висловило щирі співчуття у зв’язку з загибеллю двох представників ізраїльської дипломатичної місії, яких смертельно поранили неподалік єврейського музею у Вашингтоні. Жертвами збройного нападу стали чоловік і жінка — співробітники посольства Ізраїлю.