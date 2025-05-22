МЗС України прокоментувало вбивство дипломатів Ізраїлю в США

Поліція та медики на місці стрілянини у Вашингтоні.

Міністерство закордонних справ України висловило глибоке співчуття через трагічне вбивство двох співробітників посольства Ізраїлю у столиці США. Чоловіка та жінку застрелили біля єврейського музею.

Про це МЗС України повідомило у соцмережі X.

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Повідомлення МЗС України. Фото: скриншот

"Ми шоковані новиною про жахливе вбивство двох співробітників Посольства Ізраїлю у Вашингтоні, округ Колумбія. Ми думаємо про сім'ї загиблих і бажаємо якнайшвидшого одужання пораненим", — йдеться у повідомленні.

Також у зверненні висловлено солідарність із Державою Ізраїль та міністром закордонних справ Гідоном Сааром.

Нагадаємо, що напад у Вашингтоні стався поблизу єврейського музею. Двоє ізраїльських дипломатів були застрелені чоловіком, який, за свідченнями очевидців, вигукував "свободу Палестині". Підозрюваного вже затримано, слідство триває.

Також в МЗС України відреагували на те, що в ЄС скасували санкції проти Сирії.