МЗС України прокоментувало вбивство дипломатів Ізраїлю в США

МЗС України засудило вбивство ізраїльських дипломатів у США
Міністерство закордонних справ України висловило глибоке співчуття через трагічне вбивство двох співробітників посольства Ізраїлю у столиці США. Чоловіка та жінку застрелили біля єврейського музею.
Про це МЗС України повідомило у соцмережі X.
В МЗС України висловили співчуття Ізраїлю
"Ми шоковані новиною про жахливе вбивство двох співробітників Посольства Ізраїлю у Вашингтоні, округ Колумбія. Ми думаємо про сім'ї загиблих і бажаємо якнайшвидшого одужання пораненим", — йдеться у повідомленні.
Також у зверненні висловлено солідарність із Державою Ізраїль та міністром закордонних справ Гідоном Сааром.
Нагадаємо, що напад у Вашингтоні стався поблизу єврейського музею. Двоє ізраїльських дипломатів були застрелені чоловіком, який, за свідченнями очевидців, вигукував "свободу Палестині". Підозрюваного вже затримано, слідство триває.
Також в МЗС України відреагували на те, що в ЄС скасували санкції проти Сирії.
Читайте Новини.LIVE!