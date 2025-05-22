У США застрелили двох співробітників посольства Ізраїлю

Поліція на місці стрілянини. Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

У центрі Вашингтона, в четвер, 21 травня, неподалік від Столичного єврейського музею, сталася стрілянина, внаслідок якої загинули двоє співробітників посольства Ізраїлю. Підозрюваного затримано — це 30-річний Еліас Родрігес з Чикаго.

Про це повідомляє BBC.

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За інформацією правоохоронців, чоловік відкрив вогонь по групі осіб, вигукуючи "свободу, свободу Палестині". Після вбивства пари він увійшов до музею, де його зупинила охорона. Жертвами стрілянини стала молода пара, яка саме покидала захід у музеї. За словами посла Ізраїлю в США Єхіеля Лейтера, пара готувалася до заручин, і чоловік придбав обручку незадовго до трагедії. Імена загиблих не розголошуються, але посольство Ізраїлю підтвердило, що обидва були співробітниками дипустанови й були застрелені з близької відстані.

Дональд Трамп відреагував на стрілянину

Президент США Дональд Трамп назвав стрілянину актом антисемітизму та закликав негайно припинити подібні напади.

"Ці жахливі вбивства у Вашингтоні, які, очевидно, відбуваються на ґрунті антисемітизму, повинні припинитися, НЕГАЙНО! Ненависті і радикалізму немає місця в США", — написав він на соціальній платформі Truth Social.

Державний секретар США Марко Рубіо пообіцяв, що винні будуть притягнуті до відповідальності, а посол Ізраїлю в ООН Денні Данон заявив, що цей теракт є "розпусним актом антисемітського тероризму".

За даними NBC News, керівництво музею заздалегідь попереджало про ризики, пов’язані з безпекою, зокрема після запуску нової експозиції, присвяченої ЛГБТ-спільноті. Виконавча директорка музею Беатріс Гурвіц зазначила, що інституція отримала грант для посилення заходів безпеки.

Нагадаємо, вчора у передмісті Мадрида застрелили колишнього відомого українського політика Андрія Портнова.

Експрацівник СБУ завив, що вбивство Портнова було цілеспрямованим і назвав ознаки, які на це вказують.