В США застрелили двух сотрудников посольства Израиля

Полиция на месте стрельбы. Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

В центре Вашингтона, в четверг, 21 мая, неподалеку от Столичного еврейского музея, произошла стрельба, в результате которой погибли двое сотрудников посольства Израиля. Подозреваемый задержан - это 30-летний Элиас Родригес из Чикаго.

Об этом сообщает BBC.

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По информации правоохранителей, мужчина открыл огонь по группе лиц, выкрикивая "свободу, свободу Палестине". После убийства пары он вошел в музей, где его остановила охрана. Жертвами стрельбы стала молодая пара, которая как раз покидала мероприятие в музее. По словам посла Израиля в США Ехиэля Лейтера, пара готовилась к помолвке, и мужчина приобрел обручальное кольцо незадолго до трагедии. Имена погибших не разглашаются, но посольство Израиля подтвердило, что оба были сотрудниками дипучреждения и были застрелены с близкого расстояния.

Дональд Трамп отреагировал на стрельбу

Президент США Дональд Трамп назвал стрельбу актом антисемитизма и призвал немедленно прекратить подобные нападения.

"Эти ужасные убийства в Вашингтоне, которые, очевидно, происходят на почве антисемитизма, должны прекратиться, НЕМЕДЛЕННО! Ненависти и радикализму нет места в США", — написал он на социальной платформе Truth Social.

Государственный секретарь США Марко Рубио пообещал, что виновные будут привлечены к ответственности, а посол Израиля в ООН Дэнни Данон заявил, что этот теракт является "развратным актом антисемитского терроризма".

По данным NBC News, руководство музея заранее предупреждало о рисках, связанных с безопасностью, в частности после запуска новой экспозиции, посвященной ЛГБТ-сообществу. Исполнительный директор музея Беатрис Гурвиц отметила, что институция получила грант для усиления мер безопасности.

Напомним, вчера в пригороде Мадрида застрелили бывшего известного украинского политика Андрея Портнова.

Экс-сотрудник СБУ завил, что убийство Портнова было целенаправленным и назвал признаки, которые на это указывают.