МИД Украины прокомментировал убийство дипломатов Израиля в США

Полиция и медики на месте стрельбы в Вашингтоне.

Министерство иностранных дел Украины выразило глубокие соболезнования в связи с трагическим убийством двух сотрудников посольства Израиля в столице США. Мужчину и женщину застрелили возле еврейского музея.

Об этом МИД Украины сообщил в соцсети X.

Реклама

Читайте также:

В МИД Украины выразили соболезнования Израилю

Сообщение МИД Украины. Фото: скриншот

"Мы шокированы новостью об ужасном убийстве двух сотрудников Посольства Израиля в Вашингтоне, округ Колумбия. Мы думаем о семьях погибших и желаем скорейшего выздоровления раненым", — говорится в сообщении.

Также в обращении выражена солидарность с Государством Израиль и министром иностранных дел Гидоном Сааром.

Напомним, что нападение в Вашингтоне произошло вблизи еврейского музея. Двое израильских дипломатов были застрелены мужчиной, который, по свидетельствам очевидцев, выкрикивал "свободу Палестине". Подозреваемый уже задержан, следствие продолжается.

Также в МИД Украины отреагировали на то, что в ЕС отменили санкции против Сирии.