Убийство дипломатов Израиля в Вашингтоне 22 мая - убийца сдался полиции

Убийца рабочих посольства Израиля в США сдался полиции — СМИ
В четверг, 22 мая, в столице США произошла трагедия, которая потрясла местную общину. Вблизи Еврейского музея в Вашингтоне неизвестный мужчина открыл огонь по молодой паре, которая только что покинула здание после мероприятия, посвященного обсуждению гуманитарной помощи для Газы.
Об этом сообщает CNN.
Детали дела
Жертвами стрельбы стали Ярон Лищинский и Сара Милгрим — сотрудники посольства Израиля. Они были не только коллегами, но и влюбленными — по словам друзей, пара готовилась объявить о помолвке уже на следующей неделе.
Нападавший не сбежал с места происшествия. Он дождался приезда правоохранителей и добровольно сдался полиции. Как сообщает CNN, во время задержания мужчина заявил, что совершил убийство "ради Газы и свободной Палестины".
Полиция идентифицировала стрелка как 30-летнего Элиаса Родригеса, жителя Чикаго. По предварительным данным, он не имел судимостей и не находился под наблюдением спецслужб.
Место происшествия оцеплено. Расследование продолжается. Власти призывают граждан сохранять спокойствие и не делать поспешных выводов до завершения официального следствия.
Напомним, в столице США, неподалеку от еврейского музея, произошел вооруженный инцидент, в результате которого пострадали двое израильских дипломатов. По словам очевидцев, нападавший во время стрельбы выкрикивал лозунги в поддержку Палестины.
После этого МИД Украины выразил искренние соболезнования в связи с гибелью двух представителей израильской дипломатической миссии, которых смертельно ранили неподалеку от еврейского музея в Вашингтоне. Жертвами вооруженного нападения стали мужчина и женщина — сотрудники посольства Израиля.
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