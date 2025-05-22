Убийство дипломатов Израиля в Вашингтоне 22 мая - убийца сдался полиции

Полиция на месте событий. Иллюстративное фото: Reuters

В четверг, 22 мая, в столице США произошла трагедия, которая потрясла местную общину. Вблизи Еврейского музея в Вашингтоне неизвестный мужчина открыл огонь по молодой паре, которая только что покинула здание после мероприятия, посвященного обсуждению гуманитарной помощи для Газы.

Об этом сообщает CNN.

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Детали дела

Жертвами стрельбы стали Ярон Лищинский и Сара Милгрим — сотрудники посольства Израиля. Они были не только коллегами, но и влюбленными — по словам друзей, пара готовилась объявить о помолвке уже на следующей неделе.

Нападавший не сбежал с места происшествия. Он дождался приезда правоохранителей и добровольно сдался полиции. Как сообщает CNN, во время задержания мужчина заявил, что совершил убийство "ради Газы и свободной Палестины".

Полиция идентифицировала стрелка как 30-летнего Элиаса Родригеса, жителя Чикаго. По предварительным данным, он не имел судимостей и не находился под наблюдением спецслужб.

Место происшествия оцеплено. Расследование продолжается. Власти призывают граждан сохранять спокойствие и не делать поспешных выводов до завершения официального следствия.

Напомним, в столице США, неподалеку от еврейского музея, произошел вооруженный инцидент, в результате которого пострадали двое израильских дипломатов. По словам очевидцев, нападавший во время стрельбы выкрикивал лозунги в поддержку Палестины.

После этого МИД Украины выразил искренние соболезнования в связи с гибелью двух представителей израильской дипломатической миссии, которых смертельно ранили неподалеку от еврейского музея в Вашингтоне. Жертвами вооруженного нападения стали мужчина и женщина — сотрудники посольства Израиля.