Вбивство українця в Ірландії — підозрюється 17-річний сомалієць

У столиці Ірландії Дубліні 17-річному підлітку із Сомалі висунули обвинувачення у вбивстві однолітка з України Вадима Давиденка. Його залишили під вартою і помістили у центр для неповнолітніх.

Про це інформують BBC та RTE News.

Обвинувачений сомалієць у суботу, 18 жовтня, був доправлений в окружний суд Дубліна. Наразі ім'я хлопця не розголошують з огляду на його вік.

Адвокат захисту Ендрю Уолш підтвердив, що соціальний працівник і призначений судом опікун були присутні на слуханні як відповідальні за неповнолітнього хлопця.

Його залишили під вартою і помістили у центр для неповнолітніх Oberstown у Дубліні. Обвинувачений повинен знову з'явитися в суді у вівторок.

Як відомо, 17-річний українець Вадим Давиденко лише минулої неділі прибув до Ірландії з метою отримання притулку. В середу його смертельно поранили ножем.

Загибель українця Вадима Давиденка підтвердили в Посольстві України в Ірландії.

"Посольство України в Ірландії було поінформовано Службою у справах дітей та сім’ї Ірландії (TUSLA) про трагічну загибель громадянина України Вадима Давиденка, який отримав смертельне поранення внаслідок інциденту з нанесенням ножових поранень.

Посольство підтримує тісний контакт із поліцією Ірландії (An Garda Síochána), яка розслідує обставини трагедії. Ми також перебуваємо на зв’язку з родиною загиблого. За інформацією Гарди слідчі дії наразі тривають. Про результати буде повідомлено родину Вадима та Посольство", — йдеться у заяві відомства.

Також ми повідомляли, що у США загинула українська біженка також через ножове поранення.