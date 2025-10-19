Відео
Україна
Вбивство українця в Ірландії — затримали 17-річного підозрюваного

Вбивство українця в Ірландії — затримали 17-річного підозрюваного

Ua ru
Дата публікації: 19 жовтня 2025 10:45
Оновлено: 10:47
Вбивство українця в Ірландії — підозрюється 17-річний сомалієць
Фото: Поліція Дубліна. Ілюстративне фото: thesun.ie

У столиці Ірландії Дубліні 17-річному підлітку із Сомалі висунули обвинувачення у вбивстві однолітка з України Вадима Давиденка. Його залишили під вартою і помістили у центр для неповнолітніх.

Про це інформують BBC та RTE News.

Вбивство українця в Ірландії — поліція затримала підозрюваного



Обвинувачений сомалієць у суботу, 18 жовтня,  був доправлений в окружний суд Дубліна. Наразі ім'я хлопця не розголошують з огляду на його вік.

Адвокат захисту Ендрю Уолш підтвердив, що соціальний працівник і призначений судом опікун були присутні на слуханні як відповідальні за неповнолітнього хлопця. 

Його залишили під вартою і помістили у центр для неповнолітніх Oberstown у Дубліні. Обвинувачений повинен знову з'явитися в суді у вівторок.

Як відомо, 17-річний українець Вадим Давиденко лише минулої неділі прибув до Ірландії з метою отримання притулку. В середу його смертельно поранили ножем.

Загибель українця Вадима Давиденка підтвердили в Посольстві України в Ірландії.

"Посольство України в Ірландії було поінформовано Службою у справах дітей та сім’ї Ірландії (TUSLA) про трагічну загибель громадянина України Вадима Давиденка, який отримав смертельне поранення внаслідок інциденту з нанесенням ножових поранень.

Посольство підтримує тісний контакт із поліцією Ірландії (An Garda Síochána), яка розслідує обставини трагедії. Ми також перебуваємо на зв’язку з родиною загиблого. За інформацією Гарди слідчі дії наразі тривають. Про результати буде повідомлено родину Вадима та Посольство", — йдеться у заяві відомства.

Раніше ми інформували, що український підліток загинув через ножове поранення в Ірландії.

Також ми повідомляли, що у США загинула українська біженка також через ножове поранення.

українці вбивство підлітки Ірландія покарання
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
