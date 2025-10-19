Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Убийство украинца в Ирландии — задержали подозреваемого

Убийство украинца в Ирландии — задержали подозреваемого

Ua ru
Дата публикации 19 октября 2025 10:45
обновлено: 10:47
Убийство украинца в Ирландии — подозревается 17-летний сомалиец
Фото: Полиция Дублина. Иллюстративное фото: thesun.ie

В столице Ирландии Дублине 17-летнему подростку из Сомали предъявили обвинение в убийстве сверстника из Украины Вадима Давыденко. Его оставили под стражей и поместили в центр для несовершеннолетних.

Об этом информируют BBC и RTE News.

Реклама
Читайте также:

Убийство украинца в Ирландии — полиция задержала подозреваемого

В столице Ирландии Дублине 17-летнему подростку из Сомали предъявили обвинение в убийстве сверстника из Украины Вадима Давыденко.

Обвиняемый сомалиец в субботу, 18 октября, был доставлен в окружной суд Дублина. Сейчас имя парня не разглашают ввиду его возраста.

Адвокат защиты Эндрю Уолш подтвердил, что социальный работник и назначенный судом опекун присутствовали на слушании как ответственные за несовершеннолетнего парня.

Его оставили под стражей и поместили в центр для несовершеннолетних Oberstown в Дублине. Обвиняемый должен снова появиться в суде во вторник.

Как известно, 17-летний украинец Вадим Давыденко только в минувшее воскресенье прибыл в Ирландию с целью получения убежища. В среду его смертельно ранили ножом.

Гибель украинца Вадима Давыденко подтвердили в Посольстве Украины в Ирландии.

"Посольство Украины в Ирландии было проинформировано Службой по делам детей и семьи Ирландии (TUSLA) о трагической гибели гражданина Украины Вадима Давыденко, который получил смертельное ранение в результате инцидента с нанесением ножевых ранений.

Посольство поддерживает тесный контакт с полицией Ирландии (An Garda Síochána), которая расследует обстоятельства трагедии. Мы также находимся на связи с семьей погибшего. По информации Гарды следственные действия в настоящее время продолжаются. О результатах будет сообщено семье Вадима и Посольство", — говорится в заявлении ведомства.

Ранее мы информировали, что украинский подросток погиб из-за ножевого ранения в Ирландии.

Также мы сообщали, что в США погибла украинская беженка также из-за ножевого ранения.

украинцы убийство подростки Ирландия наказание
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации