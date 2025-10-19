Убийство украинца в Ирландии — подозревается 17-летний сомалиец

Фото: Полиция Дублина. Иллюстративное фото: thesun.ie

В столице Ирландии Дублине 17-летнему подростку из Сомали предъявили обвинение в убийстве сверстника из Украины Вадима Давыденко. Его оставили под стражей и поместили в центр для несовершеннолетних.

Об этом информируют BBC и RTE News.

Обвиняемый сомалиец в субботу, 18 октября, был доставлен в окружной суд Дублина. Сейчас имя парня не разглашают ввиду его возраста.

Адвокат защиты Эндрю Уолш подтвердил, что социальный работник и назначенный судом опекун присутствовали на слушании как ответственные за несовершеннолетнего парня.

Его оставили под стражей и поместили в центр для несовершеннолетних Oberstown в Дублине. Обвиняемый должен снова появиться в суде во вторник.

Как известно, 17-летний украинец Вадим Давыденко только в минувшее воскресенье прибыл в Ирландию с целью получения убежища. В среду его смертельно ранили ножом.

Гибель украинца Вадима Давыденко подтвердили в Посольстве Украины в Ирландии.

"Посольство Украины в Ирландии было проинформировано Службой по делам детей и семьи Ирландии (TUSLA) о трагической гибели гражданина Украины Вадима Давыденко, который получил смертельное ранение в результате инцидента с нанесением ножевых ранений.

Посольство поддерживает тесный контакт с полицией Ирландии (An Garda Síochána), которая расследует обстоятельства трагедии. Мы также находимся на связи с семьей погибшего. По информации Гарды следственные действия в настоящее время продолжаются. О результатах будет сообщено семье Вадима и Посольство", — говорится в заявлении ведомства.

Ранее мы информировали, что украинский подросток погиб из-за ножевого ранения в Ирландии.

Также мы сообщали, что в США погибла украинская беженка также из-за ножевого ранения.