Україна
Подросток из Украины погиб в Ирландии — что известно о трагедии

Подросток из Украины погиб в Ирландии — что известно о трагедии

Дата публикации 17 октября 2025 02:41
обновлено: 02:41
В Дублине убили украинского подростка — о чем говорят в полиции и МИД Украины
Криминалисты на месте трагедии. Фото: The Irish Times

Украинский подросток, который всего неделю назад прибыл в ирландский Дублин, погиб из-за ножевого ранения. Есть также двое других пострадавших.

Об этом сообщает местное издание The Irish Times.

Читайте также:

Что известно о трагедии

Согласно заявлению местной полиции, она продолжает расследовать инцидент, а еще одного подростка доставили в больницу с очевидными порезами. Также пострадала женщина, которая сейчас в госпитале.

В полиции отмечают, что инцидент произошел после 11 часов утра. На месте происшествия были другие люди, подростки и взрослые, но им удалось убежать.

Главная организация, представляющая украинскую общину, выразила шок и обеспокоенность насильственной смертью.

В коротком заявлении Форум гражданского общества Украины заявил, что его участники были "шокированы и разбиты горем, услышав трагическую новость о смерти украинского подростка".

Свои соболезнования семье и близким погибшего подростка выразили министр юстиции Ирландии, министр обороны и министр по делам детей.

Реакция МИД Украины

В посольстве Украины в Ирландии выразили глубочайшие соболезнования семье и близким погибшего подростка. Посольство поддерживает тесный контакт с полицией и находится на связи с семьей погибшего.

Посольство оказывает необходимую поддержку семье и занимается подготовкой к репатриации тела парня в Украину.

Ранее сообщалось, что в Ирландии хотят большими суммами стимулировать беженцев к возвращению на родину. Могут выплачивать людям до 10 тысяч евро.

Напомним, в Великобритании планируют ужесточить требования по приему беженцев. Изменения коснутся ранее судимых и людей, плохо знающих английский.

Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
