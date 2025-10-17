Відео
Україна
Головна Новини дня Підліток з України загинув в Ірландії — що відомо про трагедію

Підліток з України загинув в Ірландії — що відомо про трагедію

Ua ru
Дата публікації: 17 жовтня 2025 02:41
Оновлено: 02:41
В Дубліні вбили українського підлітка — про що кажуть у поліції та МЗС України
Криміналісти на місці трагедії. Фото: The Irish Times

Український підліток, який лише тиждень тому прибув до ірландського Дубліна, загинув через ножове поранення. Є також двоє інших постраждалих.

Про це повідомляє місцеве видання The Irish Times.

Читайте також:

Що відомо про трагедію

Згідно із заявою місцевої поліції, вона продовжує розслідувати інцидент, а ще одного підлітка доставили до лікарні з очевидними порізами. Також постраждала жінка, яка зараз у шпиталі. 

У поліції зазначають, що інцидент стався після 11-ї години ранку. На місці події були інші люди, підлітки та дорослі, але їм вдалося втекти. 

Головна організація, що представляє українську громаду, висловила шок і стурбованість насильницькою смертю.

У короткій заяві Форум громадянського суспільства України заявив, що його учасники були "шоковані та розбиті горем, почувши трагічну новину про смерть українського підлітка".

Свої співчуття родині та близьким загиблого підлітка висловили міністр юстиції Ірландії, міністр оборони та міністр у справах дітей.

Реакція МЗС України

У посольстві України в Ірландії висловили найглибші співчуття родині та близьким загиблого підлітка. Посольство підтримує тісний контакт із поліцією і перебуває на зв’язку з родиною загиблого. 

Посольство надає необхідну підтримку родині та займається підготовкою до репатріації тіла хлопця до України.

Раніше повідомлялось, що в Ірландії хочуть більшими сумами стимулювати біженців до повернення на батьківщину. Можуть виплачувати людям до 10 тисяч євро

Нагадаємо, у Великій Британії планують посилити вимоги щодо прийому біженців. Зміни торкнуться раніше судимих та людей, що погано знають англійську.

вбивство підлітки МЗС Ірландія біженці слідство
Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
