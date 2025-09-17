Прокурори назвали ймовірний мотив убивства Чарлі Кірка в США

Чарлі Кірк. Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

Прокурори оприлюднили докази, які можуть вказувати на мотив вбивства Чарлі Кірка у Сполучених Штатах Америки. Відомо, що у нападі підозрюють Тайлера Робінсона.

Про це повідомляють The Guardian та Reuters у середу, 17 вересня.

Що виявили в телефоні Робінсона

Правоохоронці виявили у повідомленнях Робінсона своєму співмешканцю, що він писав про ненависть до Кірка. Підозрюваний стверджував, що більше не може терпіти активіста.

Відомо, що співмешканця Робінсона ідентифікували як "трансгендерну особу в стадії переходу".

Повідомлення з образами зʼявилося відразу після виступу Кірка в Університеті долини Юти, де він заявив, що значну кількість масових стрілянин у США скоїли трансгендерні люди.

Крім того, ймовірний вбивця зізнався у скоєнні злочину.

"Це я, пробач", — писав він співмешканцю.

Робінсон хотів зберегти цю таємницю "до смерті та старості".

Що кажуть батьки підозрюваного

Після арешту мати Робінсона заявила, що протягом останнього року її син став "більш політизованим та підтримував права ЛГБТ".

За даними прокурорів, у сімʼї часто були суперечки через різні погляди.

Робінсон розповів, що його батько був прихильником політичного руху лідера США Дональда Трампа Make America Great Again. Водночас підозрюваний має негативне ставлення до американського президента.

За словами матері Робінсона, її син вважав виступ Кірка в Університеті долини Юти "невдалим місцем для промови" та дорікав йому у "розпалюванні ненависті".

Причетність до вбивства

Батьки почали підозрювати сина у вбивстві після того, як побачили його фото в новинах. Батько впізнав гвинтівку, яка схожа на ту, що він дарував Робінсону.

Підозрюваний також стверджував, що "Кірк поширює надто багато ненависті".

За словами прокурорів, докази ДНК, знайдені на гвинтівці, а також текстові повідомлення ще більше повʼязують його з убивством.

Крім того, на гільзах були викарбувані написи "hey fascist" та "O bella ciao" — рядок з італійської антифашистської пісні.

Якого покарання вимагають прокурори

Прокурори штату Юта наголосили, що будуть вимагати смертної кари для вбивці. Робінсону висунули звинувачення за сімома пунктами, включаючи вбивство за обтяжуючих обставин та перешкоджання правосуддю за знищення доказів.

Нагадаємо, Трамп повідомив, що 22-річного підозрюваного у вбивстві Кірка здали правоохоронцям його родичі.

Крім того, лідер США очікує найсуворішого покарання для вбивці Кірка. Йдеться про смертну кару.