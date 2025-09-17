Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяШтабДімАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITНерухомістьПромоСмакГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиFashionВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦКTravelКіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризмДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Вбивство Кірка — мотив нападника та яке покарання загрожує

Вбивство Кірка — мотив нападника та яке покарання загрожує

Ua ru
Дата публікації: 17 вересня 2025 16:52
Прокурори назвали ймовірний мотив убивства Чарлі Кірка в США
Чарлі Кірк. Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

Прокурори оприлюднили докази, які можуть вказувати на мотив вбивства Чарлі Кірка у Сполучених Штатах Америки. Відомо, що у нападі підозрюють Тайлера Робінсона.

Про це повідомляють The Guardian та Reuters у середу, 17 вересня.

Реклама
Читайте також:

Що виявили в телефоні Робінсона

Правоохоронці виявили у повідомленнях Робінсона своєму співмешканцю, що він писав про ненависть до Кірка. Підозрюваний стверджував, що більше не може терпіти активіста.

Відомо, що співмешканця Робінсона ідентифікували як "трансгендерну особу в стадії переходу".

Повідомлення з образами зʼявилося відразу після виступу Кірка в Університеті долини Юти, де він заявив, що значну кількість масових стрілянин у США скоїли трансгендерні люди.

Крім того, ймовірний вбивця зізнався у скоєнні злочину.

"Це я, пробач", — писав він співмешканцю.

Робінсон хотів зберегти цю таємницю "до смерті та старості".

Що кажуть батьки підозрюваного

Після арешту мати Робінсона заявила, що протягом останнього року її син став "більш політизованим та підтримував права ЛГБТ".

За даними прокурорів, у сімʼї часто були суперечки через різні погляди.

Робінсон розповів, що його батько був прихильником політичного руху лідера США Дональда Трампа Make America Great Again. Водночас підозрюваний має негативне ставлення до американського президента.

За словами матері Робінсона, її син вважав виступ Кірка в Університеті долини Юти "невдалим місцем для промови" та дорікав йому у "розпалюванні ненависті".

Причетність до вбивства

Батьки почали підозрювати сина у вбивстві після того, як побачили його фото в новинах. Батько впізнав гвинтівку, яка схожа на ту, що він дарував Робінсону.

Підозрюваний також стверджував, що "Кірк поширює надто багато ненависті".

За словами прокурорів, докази ДНК, знайдені на гвинтівці, а також текстові повідомлення ще більше повʼязують його з убивством.

Крім того, на гільзах були викарбувані написи "hey fascist" та "O bella ciao" — рядок з італійської антифашистської пісні.

Якого покарання вимагають прокурори

Прокурори штату Юта наголосили, що будуть вимагати смертної кари для вбивці. Робінсону висунули звинувачення за сімома пунктами, включаючи вбивство за обтяжуючих обставин та перешкоджання правосуддю за знищення доказів.

Нагадаємо, Трамп повідомив, що 22-річного підозрюваного у вбивстві Кірка здали правоохоронцям його родичі.

Крім того, лідер США очікує найсуворішого покарання для вбивці Кірка. Йдеться про смертну кару.

США вбивство стрілянина ЛГБТ прокурори
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації