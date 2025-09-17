Прокуроры назвали вероятный мотив убийства Чарли Кирка в США

Чарли Кирк. Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

Прокуроры обнародовали доказательства, которые могут указывать на мотив убийства Чарли Кирка в Соединенных Штатах Америки. Известно, что в нападении подозревают Тайлера Робинсона.

Об этом сообщают The Guardian и Reuters в среду, 17 сентября.

Что обнаружили в телефоне Робинсона

Правоохранители обнаружили в сообщениях Робинсона своему сожителю, что он писал о ненависти к Кирку. Подозреваемый утверждал, что больше не может терпеть активиста.

Известно, что сожителя Робинсона идентифицировали как "трансгендерное лицо в стадии перехода".

Сообщение с оскорблениями появилось сразу после выступления Кирка в Университете долины Юты, где он заявил, что значительное количество массовых стрельб в США совершили трансгендерные люди.

Кроме того, предполагаемый убийца признался в совершении преступления.

"Это я, прости", — писал он сожителю.

Робинсон хотел сохранить эту тайну "до смерти и старости".

Что говорят родители подозреваемого

После ареста мать Робинсона заявила, что в течение последнего года ее сын стал "более политизированным и поддерживал права ЛГБТ".

По данным прокуроров, в семье часто были споры из-за разных взглядов.

Робинсон рассказал, что его отец был сторонником политического движения лидера США Дональда Трампа Make America Great Again. В то же время подозреваемый имеет негативное отношение к американскому президенту.

По словам матери Робинсона, ее сын считал выступление Кирка в Университете долины Юты "неудачным местом для речи" и упрекал его в "разжигании ненависти".

Причастность к убийству

Родители начали подозревать сына в убийстве после того, как увидели его фото в новостях. Отец узнал винтовку, которая похожа на ту, что он дарил Робинсону.

Подозреваемый также утверждал, что "Кирк распространяет слишком много ненависти".

По словам прокуроров, доказательства ДНК, найденные на винтовке, а также текстовые сообщения еще больше связывают его с убийством.

Кроме того, на гильзах были выгравированы надписи "hey fascist" и "O bella ciao" — строчка из итальянской антифашистской песни.

Какого наказания требуют прокуроры

Прокуроры штата Юта отметили, что будут требовать смертной казни для убийцы. Робинсону выдвинули обвинения по семи пунктам, включая убийство при отягчающих обстоятельствах и препятствование правосудию за уничтожение доказательств.

Напомним, Трамп сообщил, что 22-летнего подозреваемого в убийстве Кирка сдали правоохранителям его родственники.

Кроме того, лидер США ожидает самого сурового наказания для убийцы Кирка. Речь идет о смертной казни.