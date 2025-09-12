Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусЭксклюзивКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу-бизнесАрмияШоу и звездыЭкономикаПсихологияTravelПромоКино и сериалыГороскопЕвровидениеВалютаВойскоITЗвездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаСегодняМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1ПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистКухняЛайфстайлLifeМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризмДом 2024ЛьвовПолитикаПраздники

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Известны детали задержания и имя подозреваемого в убийстве Кирка

Известны детали задержания и имя подозреваемого в убийстве Кирка

Ua ru
Дата публикации 12 сентября 2025 16:10
Убийство Чарли Кирка - названо имя задержанного подозреваемого
Чарли Кирк. Фото: The New York Post

В США арестовали 22-летнего жителя штата Юта, которого подозревают в убийстве известного общественного деятеля Чарли Кирка. Правоохранители подтвердили личность нападавшего и готовятся обнародовать детали расследования.

Об этом сообщил The New York Post.

Реклама
Читайте также:

Известны детали задержания и имя подозреваемого в убийстве Кирка

Президент Трамп заявил, что 22-летнего жителя Юты Тайлера Робинсона сдали правоохранителям его собственные родственники. По словам американского лидера, информацию о задержании он получил непосредственно перед эфиром программы Fox & Friends. Следователи сообщили, что публичный брифинг состоится позже этим утром.

"Я думаю, что с высокой степенью уверенности мы его поймали", — сказал Трамп в прямом эфире, добавив, что узнал об этом за несколько минут до своего интервью.

Президент уточнил, что сдал подозреваемого его отец, который передал эту информацию через священника, имевшего контакт с правоохранительными органами. Источники в полиции подтвердили, что речь идет именно о Робинсоне, который проживает в штате Юта.

"Я надеюсь, что его признают виновным, и надеюсь, что он получит смертную казнь. То, что он сделал — Чарли Кирк был лучшим человеком, и он этого не заслуживал", — подчеркнул Трамп.

По данным The Post, подозреваемый произвел выстрел из длинной винтовки примерно в 200 ярдах от места, где находился Кирк. Он сидел на крыше здания рядом со школьной библиотекой, когда произвел один точный выстрел, вызвавший панику среди тысяч людей. В розыске участвовали ФБР, местная полиция Орема и университетские правоохранители.

Напомним, что президент США Дональд Трамп 12 сентября заявил журналистам о наличии информации о подозреваемом в убийстве блогера-республиканца Чарли Кирка.

Ранее мы также информировали, что ФБР объявило вознаграждение за сведения, которые помогут установить личность убийцы Чарли Кирка.

суд убийство Дональд Трамп преступление задержание
Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации