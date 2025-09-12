Убийство Чарли Кирка - названо имя задержанного подозреваемого

Чарли Кирк. Фото: The New York Post

В США арестовали 22-летнего жителя штата Юта, которого подозревают в убийстве известного общественного деятеля Чарли Кирка. Правоохранители подтвердили личность нападавшего и готовятся обнародовать детали расследования.

Об этом сообщил The New York Post.

Президент Трамп заявил, что 22-летнего жителя Юты Тайлера Робинсона сдали правоохранителям его собственные родственники. По словам американского лидера, информацию о задержании он получил непосредственно перед эфиром программы Fox & Friends. Следователи сообщили, что публичный брифинг состоится позже этим утром.

"Я думаю, что с высокой степенью уверенности мы его поймали", — сказал Трамп в прямом эфире, добавив, что узнал об этом за несколько минут до своего интервью.

Президент уточнил, что сдал подозреваемого его отец, который передал эту информацию через священника, имевшего контакт с правоохранительными органами. Источники в полиции подтвердили, что речь идет именно о Робинсоне, который проживает в штате Юта.

"Я надеюсь, что его признают виновным, и надеюсь, что он получит смертную казнь. То, что он сделал — Чарли Кирк был лучшим человеком, и он этого не заслуживал", — подчеркнул Трамп.

По данным The Post, подозреваемый произвел выстрел из длинной винтовки примерно в 200 ярдах от места, где находился Кирк. Он сидел на крыше здания рядом со школьной библиотекой, когда произвел один точный выстрел, вызвавший панику среди тысяч людей. В розыске участвовали ФБР, местная полиция Орема и университетские правоохранители.

Напомним, что президент США Дональд Трамп 12 сентября заявил журналистам о наличии информации о подозреваемом в убийстве блогера-республиканца Чарли Кирка.

Ранее мы также информировали, что ФБР объявило вознаграждение за сведения, которые помогут установить личность убийцы Чарли Кирка.