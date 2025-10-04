У МЗС України погодились з чіткою позицією ОБСЄ у висновках щодо вбивства дроном французького журналіста в Україні

Вбивство іноземного кореспондента — в ОБСЄ відповіли на удар РФ
Радник із комунікацій міністра закордонних справ України Георгій Тихий подякував ОБСЄ за чітку заяву про цілеспрямоване вбивство французького журналіста Антоні Лаллікана російським дроном. В українському МЗС погодились з висновком ОБСЄ, що удар БпЛА був навмисним.
Про це Георгій Тихий написав у соцмережі X.
Про що заявили в МЗС України
За словами Тихого, російський оператор безпілотника не міг пропустити позначку "Преса". Це був навмисний удар, спрямований на те, щоб завадити репортажам про російську агресію.
"Росію потрібно притягнути до відповідальності, а її війну проти журналістики потрібно припинити", — зазначив Тихий.
Реакція ОБСЄ на вбивство французького журналіста
Представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Ян Браату заявив у соцмережі X, що засуджує вчорашній цілеспрямований удар російського безпілотника, в результаті якого загинув французький журналіст Антоні Лаллікан і був важко поранений його український колега Георгій Іванченко.
"Обидва були одягнені у жилети з написом "Преса", які російський оператор військового безпілотника, що їх переслідував, мав би чітко бачити. Я ще раз наголошую, що журналісти мають захищений статус згідно з міжнародним гуманітарним правом, і закликаю російську владу розслідувати це порушення міжнародного гуманітарного права", — написав Браату.
Він висловив свої співчуття родині та колегам журналіста Антоні Лаллікана і побажав швидкого одужання пораненому українському журналісту Георгію Іванченку.
Нагадаємо, 3 жовтня у Донецькій області БпЛА окупантів РФ прицільно атакував журналістів, серед яких були француз Антоні Лаллікан та українець Георгій Іванченко. Фотокореспондент з Франції загинув на місці, а Івченко госпіталізували із пораненням.
Також ми повідомляли, що ПАРЄ збирається створити премію для журналістів, яка носитиме ім’я Вікторії Рощиної — закатованої російськими окупантами української журналістки та правозахисниці.
