Головна Новини дня Вбивство іноземного кореспондента — в ОБСЄ відповіли на удар РФ

Вбивство іноземного кореспондента — в ОБСЄ відповіли на удар РФ

Ua ru
Дата публікації: 4 жовтня 2025 23:59
У МЗС України погодились з чіткою позицією ОБСЄ у висновках щодо вбивства дроном французького журналіста в Україні
Представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ (RFoM) Ян Браату. Фото: ОБСЄ

Радник із комунікацій міністра закордонних справ України Георгій Тихий подякував ОБСЄ за чітку заяву про цілеспрямоване вбивство французького журналіста Антоні Лаллікана російським дроном. В українському МЗС погодились з висновком ОБСЄ, що удар БпЛА був навмисним. 

Про це Георгій Тихий написав у соцмережі X.

Читайте також:

Про що заявили в МЗС України

Дійсно був навмисний удар — реакція МЗС України на заяву ОБСЄ - фото 1
Повідомлення Георгія Тихого. Фото: Скриншот

За словами Тихого, російський оператор безпілотника не міг пропустити позначку "Преса". Це був навмисний удар, спрямований на те, щоб завадити репортажам про російську агресію.

"Росію потрібно притягнути до відповідальності, а її війну проти журналістики потрібно припинити", — зазначив Тихий.

Реакція ОБСЄ на вбивство французького журналіста

Дійсно був навмисний удар — реакція МЗС України на заяву ОБСЄ - фото 2
Заява Яна Браату. Фото: Скриншот

Представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Ян Браату заявив у соцмережі X, що засуджує вчорашній цілеспрямований удар російського безпілотника, в результаті якого загинув французький журналіст Антоні Лаллікан і був важко поранений його український колега Георгій Іванченко.

"Обидва були одягнені у жилети з написом "Преса", які російський оператор військового безпілотника, що їх переслідував, мав би чітко бачити. Я ще раз наголошую, що журналісти мають захищений статус згідно з міжнародним гуманітарним правом, і закликаю російську владу розслідувати це порушення міжнародного гуманітарного права", — написав Браату.

Він висловив свої співчуття родині та колегам журналіста Антоні Лаллікана і побажав швидкого одужання пораненому українському журналісту Георгію Іванченку.

Нагадаємо, 3 жовтня у Донецькій області БпЛА окупантів РФ прицільно атакував журналістів, серед яких були француз Антоні Лаллікан та українець Георгій Іванченко. Фотокореспондент з Франції загинув на місці, а Івченко госпіталізували із пораненням.

Також ми повідомляли, що ПАРЄ збирається створити премію для журналістів, яка носитиме ім’я Вікторії Рощиної — закатованої російськими окупантами української журналістки та правозахисниці.

ОБСЄ Франція журналісти МЗС війна в Україні
Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
