В МИД Украины согласились с четкой позицией ОБСЕ в выводах об убийстве дроном французского журналиста в Украине

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ (RFoM) Ян Браату. Фото: ОБСЕ

Советник по коммуникациям министра иностранных дел Украины Георгий Тихий поблагодарил ОБСЕ за четкое заявление о целенаправленном убийстве французского журналиста Антони Лалликана российским дроном. В украинском МИД согласились с выводом ОБСЕ, что удар БпЛА был преднамеренным.

Об этом Георгий Тихий написал в соцсети X.

О чем заявили в МИД Украины

Сообщение Георгия Тихого. Фото: Скриншот

По словам Тихого, российский оператор беспилотника не мог пропустить отметку "Пресса". Это был преднамеренный удар, направленный на то, чтобы помешать репортажам о российской агрессии.

"Россию нужно привлечь к ответственности, а ее войну против журналистики нужно прекратить", — отметил Тихий.

Реакция ОБСЕ на убийство французского журналиста

Заявление Яна Браату. Фото: Скриншот

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Ян Браату заявил в соцсети X, что осуждает вчерашний целенаправленный удар российского беспилотника, в результате которого погиб французский журналист Антони Лалликан и был тяжело ранен его украинский коллега Георгий Иванченко.

"Оба были одеты в жилеты с надписью "Пресса", которые российский оператор военного беспилотника, который их преследовал, должен был бы четко видеть. Я еще раз подчеркиваю, что журналисты имеют защищенный статус согласно международному гуманитарному праву, и призываю российские власти расследовать это нарушение международного гуманитарного права", — написал Браату.

Он выразил свои соболезнования семье и коллегам журналиста Антони Лалликана и пожелал скорейшего выздоровления раненому украинскому журналисту Георгию Иванченко.

Напомним, 3 октября в Донецкой области БпЛА оккупантов РФ прицельно атаковал журналистов, среди которых были француз Антони Лалликан и украинец Георгий Иванченко. Фотокорреспондент из Франции погиб на месте, а Ивченко госпитализировали с ранением.

Также мы сообщали, что ПАСЕ собирается создать премию для журналистов, которая будет носить имя Виктории Рощиной - замученной российскими оккупантами украинской журналистки и правозащитницы.