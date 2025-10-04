Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Убийство иностранного корреспондента — в ОБСЕ ответили на удар РФ

Убийство иностранного корреспондента — в ОБСЕ ответили на удар РФ

Ua ru
Дата публикации 4 октября 2025 23:59
В МИД Украины согласились с четкой позицией ОБСЕ в выводах об убийстве дроном французского журналиста в Украине
Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ (RFoM) Ян Браату. Фото: ОБСЕ

Советник по коммуникациям министра иностранных дел Украины Георгий Тихий поблагодарил ОБСЕ за четкое заявление о целенаправленном убийстве французского журналиста Антони Лалликана российским дроном. В украинском МИД согласились с выводом ОБСЕ, что удар БпЛА был преднамеренным.

Об этом Георгий Тихий написал в соцсети X.

Реклама
Читайте также:

О чем заявили в МИД Украины

Дійсно був навмисний удар — реакція МЗС України на заяву ОБСЄ - фото 1
Сообщение Георгия Тихого. Фото: Скриншот

По словам Тихого, российский оператор беспилотника не мог пропустить отметку "Пресса". Это был преднамеренный удар, направленный на то, чтобы помешать репортажам о российской агрессии.

"Россию нужно привлечь к ответственности, а ее войну против журналистики нужно прекратить", — отметил Тихий.

Реакция ОБСЕ на убийство французского журналиста

Дійсно був навмисний удар — реакція МЗС України на заяву ОБСЄ - фото 2
Заявление Яна Браату. Фото: Скриншот

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Ян Браату заявил в соцсети X, что осуждает вчерашний целенаправленный удар российского беспилотника, в результате которого погиб французский журналист Антони Лалликан и был тяжело ранен его украинский коллега Георгий Иванченко.

"Оба были одеты в жилеты с надписью "Пресса", которые российский оператор военного беспилотника, который их преследовал, должен был бы четко видеть. Я еще раз подчеркиваю, что журналисты имеют защищенный статус согласно международному гуманитарному праву, и призываю российские власти расследовать это нарушение международного гуманитарного права", — написал Браату.

Он выразил свои соболезнования семье и коллегам журналиста Антони Лалликана и пожелал скорейшего выздоровления раненому украинскому журналисту Георгию Иванченко.

Напомним, 3 октября в Донецкой области БпЛА оккупантов РФ прицельно атаковал журналистов, среди которых были француз Антони Лалликан и украинец Георгий Иванченко. Фотокорреспондент из Франции погиб на месте, а Ивченко госпитализировали с ранением.

Также мы сообщали, что ПАСЕ собирается создать премию для журналистов, которая будет носить имя Виктории Рощиной - замученной российскими оккупантами украинской журналистки и правозащитницы.

ОБСЕ Франция журналисты МИД война в Украине
Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации