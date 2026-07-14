Вбивство братів на Київщині: Лучанову обрали запобіжний захід

Станіслав Лучанов у залі суду. Фото: "Суспільне"

Аркадій Пастула Редактор стічки новин

Рокитнянський районний суд Київської області обрав запобіжний захід для колишнього командира 155-ї ОМБр Станіслава Лучанова. Йдеться про тримання під вартою без права на заставу. Його підозрюють у викраденні та вбивстві двох братів на Київщині.

Про це повідомляє "Суспільне", передає Новини.LIVE.

Запобіжний захід Станіславу Лучанову

Суд ухвалив рішення відправити Лучанова в СІЗО на 60 днів без можливості внесення застави.

Зазначимо, у залі суду Лучанов не погодився з підозрою у справі про вбивство двох братів у Київській області. Водночас він висловив готовність співпрацювати зі слідством.

За словами підозрюваного, у момент вчинення правопорушення він перебував у відпустці, тому не мав жодних повноважень віддавати накази військовим.

У разі доведення вини екскомандиру загрожує від 15 років позбавлення волі до довічного ув'язнення.

Деталі вбивства

За інформацією ТСН, під час судового розгляду стало відомо, що військовослужбовці 155-ї ОМБр розстріляли братів на полігони бригади. За даними слідства, під час викрадення один із військових кілька разів вистрілив у ногу одному з братів, після чого обох потерпілих позбавили можливості бачити, зав’язавши їм очі.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на Військову службу правопорядку у ЗСУ, Лучанову оголосили підозру у викраденні та вбивстві двох мирних жителів на Київщині. Аналогічні підозри також висунули встановленим учасникам організованої злочинної групи.

Згодом правоохоронці затримали Лучанова, а український лідер Володимир Зелнський підтвердив, що серед фігурантів справи є екскомандир 155-ї бригади.

А Нацполіція розповіла деталі злочину, до якого причетні військовослужбовці. Брати перестали виходити на звʼязок, а згодом їхні тіла знайшли закопаними на території Полтавщини.