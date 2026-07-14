Екскомандир Лучанов заявив, що був у відпустці під час убивства братів на Київщині

Командир Станіслав Лучанов. Фото: 155 ОМБр

Колишній командир Лучанов не погодився з підозрою у справі про вбивство братів на Київщині та заявив, що готовий співпрацювати зі слідством. За словами підозрюваного, на момент скоєння злочину він перебував у відпустці, а тому не мав повноважень віддавати будь-які накази військовослужбовцям.

Про це повідомляє ТСН, передає Новини.LIVE.

Лучанов у суді заперечив підозру

"Хочу зазначити, що в той період я перебував у відпустці і, згідно зі статутом, теоретично не міг нікому віддавати накази", — заявив він.

Водночас екскомандир наголосив, що не визнає висунутої підозри, однак готовий співпрацювати з правоохоронцями під час розслідування.

Тим часом прокурори наполягають на триманні Лучанова під вартою 60 діб без права внесення застави. Сторона обвинувачення вважає, що він може переховуватися або впливати на свідків, оскільки раніше вже перебував у СЗЧ.

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У разі доведення вини екскомандиру загрожує від 15 років позбавлення волі до довічного ув'язнення.

Нагадаємо, засідання стосується резонансного вбивства двох братів у Київській області, яке сталося на початку липня. За версією слідства, військовослужбовці відкрили вогонь по цивільних під час конфлікту, внаслідок чого чоловіки загинули, а колишньому командиру інкримінують віддання злочинного наказу та перевищення службових повноважень.

Як повідомляли Новини.LIVE, раніше колишньому командиру 155-ї окремої механізованої бригади Станіславу Лучанову повідомили про підозру у викраденні та вбивстві двох цивільних на Київщині. Аналогічні підозри також отримали встановлені слідством учасники організованої злочинної групи

Як повідомляли Новини.LIVE, правоохоронці затримали командира 155-ї окремої механізованої бригади Станіслава Лучанова за підозрою в організації вбивства двох братів на Київщині. Президент України Володимир Зеленський заявив, що у справі вже затримано 10 осіб, а всі причетні до злочину понесуть відповідальність.