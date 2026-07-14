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Главная Новости дня Дело об убийстве братьев в Киевской области: Лучанов заявил, что был в отпуске

Дело об убийстве братьев в Киевской области: Лучанов заявил, что был в отпуске

Ua ru
Дата публикации 14 июля 2026 14:56
Бывший командир Лучанов заявил, что во время убийства братьев в Киевской области находился в отпуске
Командир Станислав Лучанов. Фото: 155 ОМБр

Бывший командир Лучанов не согласился с подозрением по делу об убийстве братьев в Киевской области и заявил, что готов сотрудничать со следствием. По словам подозреваемого, на момент совершения преступления он находился в отпуске, а потому не имел полномочий отдавать какие-либо приказы военнослужащим.

Об этом сообщает ТСН, передает Новини.LIVE.

Лучанов в суде опроверг подозрение

"Хочу отметить, что в тот период я находился в отпуске и, согласно уставу, теоретически не мог никому отдавать приказы", — заявил он.

В то же время экс-командир подчеркнул, что не признает выдвинутое подозрение, однако готов сотрудничать с правоохранительными органами в ходе расследования.

Между тем прокуроры настаивают на содержании Лучанова под стражей в течение 60 суток без права освобождения под залог. Сторона обвинения считает, что он может скрыться или оказать влияние на свидетелей, поскольку ранее уже находился в СОЧ.

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В случае доказательства вины экс-командиру грозит от 15 лет лишения свободы до пожизненного заключения.

Напомним, заседание касается резонансного убийства двух братьев в Киевской области, которое произошло в начале июля. По версии следствия, военнослужащие открыли огонь по гражданским лицам во время конфликта, в результате чего мужчины погибли, а бывшему командиру инкриминируют отдачу преступного приказа и превышение служебных полномочий.

Как сообщали Новини.LIVE, ранее бывшему командиру 155-й отдельной механизированной бригады Станиславу Лучанову было предъявлено подозрение в похищении и убийстве двух гражданских лиц в Киевской области. Аналогичные подозрения также получили установленные следствием участники организованной преступной группы

Как сообщали Новини.LIVE, правоохранители задержали командира 155-й отдельной механизированной бригады Станислава Лучанова по подозрению в организации убийства двух братьев в Киевской области. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что по делу уже задержаны 10 человек, а все причастные к преступлению понесут ответственность.

убийство военные преступления 155 бригада
Литвин Виктория - редактор ленты новостей
Автор:
Литвин Виктория
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