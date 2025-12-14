Обстріли України — сотні тисяч сімей без світла

Президент України Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Francesco Fotia

Російські війська за останні сім днів випустили по Україні понад 1500 ударних дронів та іншого виду озброєння. Сотні тисяч сімей залишаються без світла у сімох областях.

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський у Telegram 14 грудня.

Скільки людей без світла через обстріли

Зеленський розповів, що усі служби ще з вчорашнього дня працюють, аби відновити постачання світла, тепла та води у регіони після ударів РФ по енергетиці. За словами президента, ситуація досить складна і сотні сімей на Миколаївщині, Одещині, Херсонщині, Чернігівщині, Донеччині, Сумщині та Дніпровщині залишаються без світла.

"Дякую кожному й кожній, хто залучений до ремонтних робіт. Цієї ночі знову були удари по наших громадах. Є поранені", — зазначив глава держави.

Скільки цілей РФ випустила по Україні за тиждень

Володимир Зеленський наголосив, що Росія затягує війну і хоче якомога більше нашкодити українцям. Загалом, за цей тиждень армія РФ випустила по Україні понад 1500 ударних дронів, майже 900 керованих авіаційних бомб і 46 ракет різних типів по Україні.

Зеленський анонсував низку переговорів

Український лідер вкотре підкреслив, що нашій державі потрібен мир на гідних умовах і для цього Україна готова максимально конструктивно працювати. За його словами, ці дні будуть насичені дипломатією.

"Дуже важливо, щоб вона принесла результат. Розраховую на підтримку наших партнерів. Дякую всім, хто допомагає", — зазначив президент.

Нагадаємо, 13 грудня Ігор Клименко повідомляв, що через обстріли РФ без світла залишились мільйон абонентів. Найскладніша ситуація з електропостачанням на Одещині та Миколаївщині.

Зазначимо, вчора в Одесі через знеструмлення ключових об'єктів водоканалу майже по всьому місту зникло водопостачання. Вода є лише в окремих мікрорайонах, решті мешканців організували підвіз технічної води.