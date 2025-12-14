Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Сотні тисяч сімей без світла — Зеленський висловився про атаки РФ

Сотні тисяч сімей без світла — Зеленський висловився про атаки РФ

Ua ru
Дата публікації: 14 грудня 2025 10:17
Обстріли України — сотні тисяч сімей без світла
Президент України Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Francesco Fotia

Російські війська за останні сім днів випустили по Україні понад 1500 ударних дронів та іншого виду озброєння. Сотні тисяч сімей залишаються без світла у сімох областях.

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський у Telegram 14 грудня. 

Реклама
Читайте також:

Скільки людей без світла через обстріли

Зеленський розповів, що усі служби ще з вчорашнього дня працюють, аби відновити постачання світла, тепла та води у регіони після ударів РФ по енергетиці. За словами президента, ситуація досить складна і сотні сімей на Миколаївщині, Одещині, Херсонщині, Чернігівщині, Донеччині, Сумщині та Дніпровщині залишаються без світла. 

"Дякую кожному й кожній, хто залучений до ремонтних робіт. Цієї ночі знову були удари по наших громадах. Є поранені", — зазначив глава держави. 

Скільки цілей РФ випустила по Україні за тиждень

Володимир Зеленський наголосив, що Росія затягує війну і хоче якомога більше нашкодити українцям. Загалом, за цей тиждень армія РФ випустила по Україні понад 1500 ударних дронів, майже 900 керованих авіаційних бомб і 46 ракет різних типів по Україні.

Зеленський анонсував низку переговорів

Український лідер вкотре підкреслив, що нашій державі потрібен мир на гідних умовах і для цього Україна готова максимально конструктивно працювати. За його словами, ці дні будуть насичені дипломатією.

"Дуже важливо, щоб вона принесла результат. Розраховую на підтримку наших партнерів. Дякую всім, хто допомагає", — зазначив президент.

Нагадаємо, 13 грудня Ігор Клименко повідомляв, що через обстріли РФ без світла залишились мільйон абонентів. Найскладніша ситуація з електропостачанням  на Одещині та Миколаївщині.

Зазначимо, вчора в Одесі через знеструмлення ключових об'єктів водоканалу майже по всьому місту зникло водопостачання. Вода є лише в окремих мікрорайонах, решті мешканців організували підвіз технічної води.

Володимир Зеленський переговори обстріли війна в Україні Росія
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації