Обстрелы Украины — сотни тысяч семей без света

Сотни тысяч семей без света — Зеленский высказался об атаках РФ
Российские войска за последние семь дней выпустили по Украине более 1500 ударных дронов и другого вида вооружения. Сотни тысяч семей остаются без света в семи областях.
Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в Telegram 14 декабря.
Сколько людей без света из-за обстрелов
Зеленский рассказал, что все службы еще со вчерашнего дня работают, чтобы восстановить поставки света, тепла и воды в регионы после ударов РФ по энергетике. По словам президента, ситуация достаточно сложная и сотни семей в Николаевской, Одесской, Херсонской, Черниговской, Донецкой, Сумской и Днепровской областях остаются без света.
"Спасибо каждому и каждой, кто привлечен к ремонтным работам. Этой ночью снова были удары по нашим громадам. Есть раненые", — отметил глава государства.
Сколько целей РФ выпустила по Украине за неделю
Владимир Зеленский отметил, что Россия затягивает войну и хочет как можно больше навредить украинцам. В общем, за эту неделю армия РФ выпустила по Украине более 1500 ударных дронов, почти 900 управляемых авиационных бомб и 46 ракет различных типов по Украине.
Зеленский анонсировал ряд переговоров
Украинский лидер в очередной раз подчеркнул, что нашему государству нужен мир на достойных условиях и для этого Украина готова максимально конструктивно работать. По его словам, эти дни будут насыщены дипломатией.
"Очень важно, чтобы она принесла результат. Рассчитываю на поддержку наших партнеров. Спасибо всем, кто помогает", — отметил президент.
Напомним, 13 декабря Игорь Клименко сообщал, что из-за обстрелов РФ без света остались миллион абонентов. Самая сложная ситуация с электроснабжением в Одесской и Николаевской областях.
Отметим, вчера в Одессе из-за обесточивания ключевых объектов водоканала почти по всему городу исчезло водоснабжение. Вода есть только в отдельных микрорайонах, остальным жителям организовали подвоз технической воды.
