Главная Новости дня Сотни тысяч семей без света — Зеленский высказался об атаках РФ

Сотни тысяч семей без света — Зеленский высказался об атаках РФ

Ua ru
Дата публикации 14 декабря 2025 10:17
Обстрелы Украины — сотни тысяч семей без света
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Francesco Fotia

Российские войска за последние семь дней выпустили по Украине более 1500 ударных дронов и другого вида вооружения. Сотни тысяч семей остаются без света в семи областях.

Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в Telegram 14 декабря.

Читайте также:

Сколько людей без света из-за обстрелов

Зеленский рассказал, что все службы еще со вчерашнего дня работают, чтобы восстановить поставки света, тепла и воды в регионы после ударов РФ по энергетике. По словам президента, ситуация достаточно сложная и сотни семей в Николаевской, Одесской, Херсонской, Черниговской, Донецкой, Сумской и Днепровской областях остаются без света.

"Спасибо каждому и каждой, кто привлечен к ремонтным работам. Этой ночью снова были удары по нашим громадам. Есть раненые", — отметил глава государства.

Сколько целей РФ выпустила по Украине за неделю

Владимир Зеленский отметил, что Россия затягивает войну и хочет как можно больше навредить украинцам. В общем, за эту неделю армия РФ выпустила по Украине более 1500 ударных дронов, почти 900 управляемых авиационных бомб и 46 ракет различных типов по Украине.

Зеленский анонсировал ряд переговоров

Украинский лидер в очередной раз подчеркнул, что нашему государству нужен мир на достойных условиях и для этого Украина готова максимально конструктивно работать. По его словам, эти дни будут насыщены дипломатией.

"Очень важно, чтобы она принесла результат. Рассчитываю на поддержку наших партнеров. Спасибо всем, кто помогает", — отметил президент.

Напомним, 13 декабря Игорь Клименко сообщал, что из-за обстрелов РФ без света остались миллион абонентов. Самая сложная ситуация с электроснабжением в Одесской и Николаевской областях.

Отметим, вчера в Одессе из-за обесточивания ключевых объектов водоканала почти по всему городу исчезло водоснабжение. Вода есть только в отдельных микрорайонах, остальным жителям организовали подвоз технической воды.

Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
