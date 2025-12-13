Видео
Видео

В МВД назвали количество людей, которые остались без света

В МВД назвали количество людей, которые остались без света

Ua ru
Дата публикации 13 декабря 2025 13:16
Отключение света 13 декабря — сколько людей без электричества
Девушка со свечой во время отключения света. Фото: freepik

Российские войска в ночь на 13 декабря осуществили массированный удар по украинской энергетике. Вследствие этого без электроснабжения сейчас более миллиона абонентов.

Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко в Telegram.

Читайте также:

Обстрелы украинской энергетики 13 декабря

Клименко рассказал, что этой ночью оккупанты направили ракеты и дроны на Днепропетровскую, Кировоградскую, Николаевскую, Одесскую и Черниговскую области. В результате вражеской атаки ранения получили пять человек. Кроме того, без электроснабжения сейчас более миллиона абонентов.

Обстріл Одеської області 13 грудня
Последствия обстрелов Одесской области. Фото: ГСЧС
Обстріл України 13 грудня
Спасатель тушит пожар в Днепропетровской области. Фото: ГСЧС
Удар по енергосистемі 13 грудня
Ликвидация последствий в Одесской области. Фото: ГСЧС

"В течение ночи и утра проводим заседания Координационного штаба, чтобы быстро реагировать на последствия атаки. Систематически докладываю Президенту и премьер-министру о ситуации", — отметил министр.

По его словам, сегодня утвержденные накануне алгоритмы реагирования на чрезвычайные ситуации в результате ударов по объектам топливно-энергетического комплекса позволяют действовать оперативнее. Так, происходит оптимизация привлечения сил, ускорение тушения пожаров и минимизация последствий атаки.

Глава МВД отметил, что по состоянию на сейчас спасатели уже потушили 14 пожаров, продолжается ликвидация еще двух. Самая сложная ситуация с электроснабжением в Одесской и Николаевской областях.

"К сожалению, из-за угрозы повторных ударов в некоторых регионах спасатели вынуждены были прекращать тушение огня. Для безопасности личного состава используем дистанционное тушение — роботизированную технику и пенообразователи", — пояснил Игорь Клименко.

Напомним, 13 декабря Россия атаковала ракетами и дронами энергетику Кировоградщины. Без электроснабжения сейчас 19 населенных пунктов.

Кроме того, захватчики ударили по энергообъектам в Прилуках. В течение суток Россия 34 раза атаковала регион.

В то же время проблемы со светом есть в Николаеве. Сейчас город срочно перевели на резервное питание.

Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
