Главная Новости дня Россия ударила по энергообъектам в Прилуках — последствия атаки

Россия ударила по энергообъектам в Прилуках — последствия атаки

Ua ru
Дата публикации 13 декабря 2025 10:41
Обстрел Черниговской области 13 декабря — последствия атаки на Прилуки
Пожарный тушит огонь. Фото: t.me/chernigivskaODA

Российские захватчики попали по энергетике Прилук Черниговской области вечером 12 декабря. В течение суток Россия 34 раза атаковала регион, прозвучало 64 взрыва.

Об этом сообщает глава Черниговской ОГА (ОВА) Олег Чаус.

Последствия атаки на Прилуки

""Герани" попали по энергообъектам в Прилуках. Пожар на месте прилета ликвидировали пожарные. Ситуация с энергоснабжением остается сложной. До утра удалось оживить некоторых абонентов, впрочем, ряд населенных пунктов до сих пор без света", — отмечает Чаус.

Глава администрации поблагодарил энергетиков за "буквально круглосуточную" работу по возвращению света.

Обстріл України 13 грудня - які наслідки
Пожарный ликвидирует последствия атаки России. Фото: t.me/chernigivskaODA
Яка ситуація зі світлом 13 грудня - що атакувала Росія і в яких областях
Пожарные тушат огонь. Фото: t.me/chernigivskaODA

Напомним, что по данным Министерства энергетики, россияне атаковали критическую инфраструктуру Украины в четырех регионах. Потребители в Одесской, Черниговской, Херсонской, Днепропетровской, Кировоградской и Николаевской областях без света. Также в результате атаки есть разрушения жилых домов, автомобилей и пострадали местные жители.

Черниговская область обстрелы энергосистема Россия свет
Инна Буряк - редактор
Автор:
Инна Буряк
