Обстрел Черниговской области 13 декабря — последствия атаки на Прилуки

Россия ударила по энергообъектам в Прилуках — последствия атаки
Российские захватчики попали по энергетике Прилук Черниговской области вечером 12 декабря. В течение суток Россия 34 раза атаковала регион, прозвучало 64 взрыва.
Об этом сообщает глава Черниговской ОГА (ОВА) Олег Чаус.
Последствия атаки на Прилуки
""Герани" попали по энергообъектам в Прилуках. Пожар на месте прилета ликвидировали пожарные. Ситуация с энергоснабжением остается сложной. До утра удалось оживить некоторых абонентов, впрочем, ряд населенных пунктов до сих пор без света", — отмечает Чаус.
Глава администрации поблагодарил энергетиков за "буквально круглосуточную" работу по возвращению света.
Напомним, что по данным Министерства энергетики, россияне атаковали критическую инфраструктуру Украины в четырех регионах. Потребители в Одесской, Черниговской, Херсонской, Днепропетровской, Кировоградской и Николаевской областях без света. Также в результате атаки есть разрушения жилых домов, автомобилей и пострадали местные жители.
Читайте Новини.LIVE!