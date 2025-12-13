Обстріл Чернігівської області 13 грудня — наслідки атаки на Прилуки

Пожежник гасить вогонь. Фото: t.me/chernigivskaODA

Російські загарбники поцілили по енергетиці Прилук Чернігівської області ввечері 12 грудня. Упродовж доби Росія 34 рази атакувала регіон, пролунало 64 вибухи.

Про це повідомляє очільник Чернігівської ОДА (ОВА) Олег Чаус.

Реклама

Читайте також:

Наслідки атаки на Прилуки

""Герані" поцілили по енергообʼєктах у Прилуках. Пожежу на місці прильоту ліквідували вогнеборці. Ситуація з енергопостачанням залишається складною. До ранку вдалося заживити деяких абонентів, утім, низка населених пунктів досі без світла", — зазначає Чаус.

Голова адміністрації подякував енергетикам за "буквально цілодобову" роботу з повернення світла.

Пожежник ліквідовує наслідки атаки Росії. Фото: t.me/chernigivskaODA

Вогнеборці гасять пожежу. Фото: t.me/chernigivskaODA

Нагадаємо, що за даними Міністерства енергетики, росіяни атакували критичну інфраструктуру України в чотирьох регіонах. Споживачі в Одеській, Чернігівській, Херсонській, Дніпропетровській, Кіровоградській та Миколаївській областях без світла. Також внаслідок атаки є руйнування житлових будинків, автівок та постраждали місцеві жителі.