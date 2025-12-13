Відео
Головна Новини дня Росія атакувала ракетами й дронами енергетику Кіровоградщини

Росія атакувала ракетами й дронами енергетику Кіровоградщини

Ua ru
Дата публікації: 13 грудня 2025 10:14
Атака на Кіровоградську область 13 грудня — 19 населених пунктів без світла
Зруйнований трансформатор. Ілюстративне фото: kyivindependent.com

Росіяни обстріляли енергетичну інфраструктуру Кіровоградської області в ніч проти суботи, 13 грудня. В результаті атаки без електропостачання 19 населених пунктів.

Про це повідомляє голова ОДА (ОВА) Андрій Райкович.

Читайте також:

Удари по енергооб'єктах Кіровоградщини

"Важка ніч. Ворог здійснив чергову масовану атаку ракетами та ударними дронами. Основною ціллю знову стала енергетичну інфраструктуру Кіровоградської області. Без світла наразі 19 населених пунктів", — зазначив Райкович.

Він додав, що наразі над ліквідацією наслідків російської атаки працюють всі профільні служби.

Росія атакувала ракетами й дронами енергетику Кіровоградщини - фото 1
Скриншот допису Андрія Райковича в Telegram

Нагадаємо, що російські загарбники били по об'єктах критичної інфраструктури України в ніч проти 13 грудня. Так, внаслідок обстрілу у Миколаївській області перебої з електропостачанням, постраждали люди.

Крім того, через атаку Росії Одеса лишилася не лише без електроенергії, а й без тепла та води. У ДСНС опублікували наслідки обстрілу регіону.

Інна Буряк - редактор
Автор:
Інна Буряк
