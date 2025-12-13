Атака на Кіровоградську область 13 грудня — 19 населених пунктів без світла

Зруйнований трансформатор. Ілюстративне фото: kyivindependent.com

Росіяни обстріляли енергетичну інфраструктуру Кіровоградської області в ніч проти суботи, 13 грудня. В результаті атаки без електропостачання 19 населених пунктів.

Про це повідомляє голова ОДА (ОВА) Андрій Райкович.

Удари по енергооб'єктах Кіровоградщини

"Важка ніч. Ворог здійснив чергову масовану атаку ракетами та ударними дронами. Основною ціллю знову стала енергетичну інфраструктуру Кіровоградської області. Без світла наразі 19 населених пунктів", — зазначив Райкович.

Він додав, що наразі над ліквідацією наслідків російської атаки працюють всі профільні служби.

Скриншот допису Андрія Райковича в Telegram

Нагадаємо, що російські загарбники били по об'єктах критичної інфраструктури України в ніч проти 13 грудня. Так, внаслідок обстрілу у Миколаївській області перебої з електропостачанням, постраждали люди.

Крім того, через атаку Росії Одеса лишилася не лише без електроенергії, а й без тепла та води. У ДСНС опублікували наслідки обстрілу регіону.