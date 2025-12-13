Атака на Кировоградскую область 13 декабря — 19 населенных пунктов без света

Разрушенный трансформатор. Иллюстративное фото: kyivindependent.com

Россияне обстреляли энергетическую инфраструктуру Кировоградской области в ночь на субботу, 13 декабря. В результате атаки без электроснабжения 19 населенных пунктов.

Об этом сообщает председатель ОГА (ОВА) Андрей Райкович.

Удары по энергообъектам Кировоградщины

"Тяжелая ночь. Враг совершил очередную массированную атаку ракетами и ударными дронами. Основной целью снова стала энергетическая инфраструктура Кировоградской области. Без света сейчас 19 населенных пунктов", — отметил Райкович.

Он добавил, что сейчас над ликвидацией последствий российской атаки работают все профильные службы.

Напомним, что российские захватчики били по объектам критической инфраструктуры Украины в ночь на 13 декабря. Так, в результате обстрела в Николаевской области перебои с электроснабжением, пострадали люди.

Кроме того, из-за атаки России Одесса осталась не только без электроэнергии, но и без тепла и воды. В ГСЧС опубликовали последствия обстрела региона.