Атака на Кировоградскую область 13 декабря — 19 населенных пунктов без света

Россия атаковала ракетами и дронами энергетику Кировоградщины
Россияне обстреляли энергетическую инфраструктуру Кировоградской области в ночь на субботу, 13 декабря. В результате атаки без электроснабжения 19 населенных пунктов.
Об этом сообщает председатель ОГА (ОВА) Андрей Райкович.
Удары по энергообъектам Кировоградщины
"Тяжелая ночь. Враг совершил очередную массированную атаку ракетами и ударными дронами. Основной целью снова стала энергетическая инфраструктура Кировоградской области. Без света сейчас 19 населенных пунктов", — отметил Райкович.
Он добавил, что сейчас над ликвидацией последствий российской атаки работают все профильные службы.
Напомним, что российские захватчики били по объектам критической инфраструктуры Украины в ночь на 13 декабря. Так, в результате обстрела в Николаевской области перебои с электроснабжением, пострадали люди.
Кроме того, из-за атаки России Одесса осталась не только без электроэнергии, но и без тепла и воды. В ГСЧС опубликовали последствия обстрела региона.
