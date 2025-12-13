Відео
Головна Новини дня У МВС назвали кількість людей, які залишились без світла

У МВС назвали кількість людей, які залишились без світла

Ua ru
Дата публікації: 13 грудня 2025 13:16
Відключення світла 13 грудня — скільки людей без електрики
Дівчина зі свічкою під час відключення світла. Фото: freepik

Російські війська у ніч проти 13 грудня здійснили масований удар по українській енергетиці. Внаслідок цього без електропостачання зараз понад мільйон абонентів.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко у Telegram. 

Читайте також:

Обстріли української енергетики 13 грудня

Клименко розповів, що цієї ночі окупанти спрямували ракети та дрони на Дніпропетровщину, Кіровоградщину, Миколаївщину, Одещину та Чернігівщину. Внаслідок ворожої атаки поранення отримали п'ятеро людей. Крім того, без електропостачання зараз понад мільйон абонентів. 

Обстріл Одеської області 13 грудня
Наслідки обстрілів Одещини. Фото: ДСНС
Обстріл України 13 грудня
Рятувальник гасить пожежу у Дніпропетровській області. Фото: ДСНС
Удар по енергосистемі 13 грудня
Ліквідація наслідків в Одеській області. Фото: ДСНС

"Протягом ночі та ранку проводимо засідання Координаційного штабу, щоб швидко реагувати на наслідки атаки. Систематично доповідаю Президенту та прем'єр-міністерці щодо ситуації", — зазначив міністр.

За його словами, сьогодні затверджені напередодні алгоритми реагування на надзвичайні ситуації внаслідок ударів по об'єктах паливно-енергетичного комплексу дозволяють діяти оперативніше. Так, відбувається оптимізація залучення сил, пришвидшення гасіння пожеж та мінімізація наслідків атаки. 

Очільник МВС наголосив, що станом на зараз рятувальники вже загасили 14 пожеж, триває ліквідація ще двох. Найскладніша ситуація з електропостачанням  на Одещині та Миколаївщині. 

"На жаль, через загрозу повторних ударів в деяких регіонах рятувальники вимушені були припиняти гасіння вогню. Задля безпеки особового складу використовуємо дистанційне гасіння — роботизовану техніку та піноутворювачі", — пояснив Ігор Клименко. 

Нагадаємо, 13 грудня Росія атакувала ракетами й дронами енергетику Кіровоградщини. Без електропостачання зараз 19 населених пунктів.

Крім того, загарбники вдарили по енергооб'єктах у Прилуках. Упродовж доби Росія 34 рази атакувала регіон. 

Водночас проблеми зі світлом є у Миколаєві. Наразі місто терміново перевали на резервне живлення.

електроенергія обстріли Ігор Клименко відключення світла світло
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
