Город Арциз в Одесской области может остаться без света на неделю - мэр

Энергетики работают над восстановлением света. Фото иллюстративное: Харьковоблэнерго/Facebook

Городской голова Арциза в Одесской области Сергей Парпуланский объявил прогноз по подаче электроэнергии. По данным от энергетиков, ожидать ее восстановления в ближайшее время не стоит.

Об этом Парпуланский сообщил в Facebook в субботу, 13 декабря

Реклама

Читайте также:

Свет в Арцизе

В результате массированной российской атаки по Одессе и области в городе Арциз исчез свет. Вследствие этого водоснабжение будут подавать по графику.

Сообщение Парпуланского в Facebook. Фото: скриншот

"Вижу некоторые комментарии относительно ожиданий на быстрое подключение света. Поэтому хочу внести некоторые разъяснения", — отметил мэр Арциза.

Он отметил, что в городе Арциз по данным от энергетиков ожидать подключения в ближайшее время не стоит. И даже в ближайшую неделю электроэнергия не появится. Несколько лучше ситуация может быть для сел Одесской области, а также для военного городка. Но пока — прогноз для них по отнесению энергоснабжения также является неудовлетворительным.

Напомним, что Зеленский отреагировал на массированную атаку по энергетике 13 декабря — основной удар был на юге и в Одесской области.

Ранее мы также информировали, что РФ в ночь на 13 декабря осуществили удар по украинской энергетике — без электроснабжения остался миллион абонентов.