Україна
Місто на Одещині може залишитися без світла на тиждень — мер

Місто на Одещині може залишитися без світла на тиждень — мер

Ua ru
Дата публікації: 13 грудня 2025 20:07
Місто Арциз на Одещині може залишитися без світла на тиждень — мер
Енергетики працюють над відновленням світла. Фото ілюстративне: Харківобленерго/Facebook

Міський голова Арциза в Одеській області Сергій Парпуланський оголосив прогноз щодо подачі електроенергії. За даними від енергетиків, очікувати її відновлення у найближчий час не варто. 

Про це Парпуланський повідомив у Facebook у суботу, 13 грудня

Читайте також:

Світло в Арцизі

Внаслідок масованої російської атаки по Одесі та області у місті Арциз зникло світло. Внаслідок цього водопостачання будуть подавати за графіком.

Місто на Одещині може залишитися без світла на тиждень — мер - фото 1
Допис Парпуланського у Facebook. Фото: скриншот

"Бачу деякі комментарі стосовно очікувань на швидке підключення світла. Тому хочу внести деякі роз'яснення", — зазначив мер Арцизу.

Він наголосив, що у місті Арциз за даними від енергетиків очікувати підключення в найближчий час не варто. І навіть в найближчий тиждень електроенергія не з'явиться. Дещо кращою є ситуація може бути для сел Одещини, а також для військового містечка. Але наразі – прогноз для них щодо віднослення енергопостачання також є незадовільним. 

Нагадаємо, що Зеленський відреагував на масовану атаку по енергетиці 13 грудня — основний удар був на півдні та в Одещині. 

Раніше ми також інформували, що РФ у ніч проти 13 грудня здійснили  удар по українській енергетиці — без електропостачання залишився мільйон абонентів.

Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
