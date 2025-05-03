На думку нардепа Горбенка, не більше 100 тисяч українців повернулись на ТОТ

Українські біженці. Ілюстративне фото: Reuters

На цей момент дуже важко підрахувати кількість українців, які змогли повернутись на тимчасово окуповані росіянами території. Проте більш-менш приблизна інформація може бути у СБУ чи ГУР.

Про це в етері Вечір.LIVE заявив нардеп Руслан Горбенко.

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Чому важко підрахувати українців на ТОТ

За словами Горбенка, можна сказати, що нараховується менше ніж 100 тисяч українців, які повернулись на ТОТ. Нардеп зазначив, що масштаб цього явища суттєво перебільшений.

"У нас нема інформації, якщо людина виїхала за територію України, чи вона заїхала у країну наших партнерів, або повернулася на тимчасово окуповану територію. Так, такі випадки є. ГУР працює, СБУ працює. Я думаю, приблизну статистику вони мають... Я думаю, це скоріше десятки тисяч, але це менше ніж 100 тисяч", — сказа Горбенко.

За прикладом Маріуполя видно, що значна частина людей, побачивши жорстокість окупантів, виїхала на підконтрольну Україні територію або за кордон, додав він.

"Якщо взяти приклад Маріуполя, дуже багато маріупольців, коли побачили як над ними знущаються, то вони виїхали на контрольовану територію України або за кордон. Тому мати таку статистику дуже важко", — заявив народний депутат.

Раніше ми повідомляли, в Криму окупаційна влада створила "пункти тестування" для українських та кримськотатарських дітей. Про це інформує Центр національного спротиву.

Також інформували, що росіяни залякують дітей, які проживають на ТОТ. Маленьких українців запевняють, що в Україні нацисти, які можуть їх убити.