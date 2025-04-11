На ТОТ росіяни залякують дітей, аби ті не хотіли повернутися до України

Діти на ТОТ. Фото ілюстративне: ukrainer.net

Росіяни залякують дітей, які проживають на ТОТ. Маленьких українців запевняють, що в Україні нацисти, які можуть їх убити.

Про це в ефірі День.LIVE в п'ятницю, 11 квітня, повідомив ексуповноважений президента з прав дитини Микола Кулеба.

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"У багатьох школах на окупованих територіях російські вчителі. Привозять із Росії російських вчителів, і вони дітям розповідають, що в Україні нацисти, які вас уб'ють, якщо ви повернетеся", — зазначив Кулеба.

За його словами, росіяни запевняють дітей у тому, що в Україні за наявність російського паспорта їх позбавлять життя. Після таких залякувань діти повертатися на Батьківщину не хочуть, а їхні батьки не наважуються залишити ТОТ, бо бояться, що на блокпостах росіяни їх розстріляють, а дітей заберуть до сиротинця.

Нагадаємо, на ТОТ діють 16 мілітарних дитячих таборів. Дітей із найменшого віку вчать носити форму, аби надалі воювати на боці Росії.

Також ми повідомляли, що росіяни відправляють на реабілітацію до дитячого табору "Артек" у Криму військових, які воювали проти України. Лікування там вже отримали кілька десятків російських бійців.