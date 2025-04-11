На ВОТ россияне запугивают детей, чтобы те не хотели вернуться в Украину

Дети на ВОТ. Фото иллюстративное: ukrainer.net

Россияне запугивают детей, проживающих на ВОТ. Маленьких украинцев уверяют, что в Украине нацисты, которые могут их убить.

Об этом в эфире День.LIVE в пятницу, 11 апреля, сообщил экс-уполномоченный президента по правам ребенка Николай Кулеба.

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"Во многих школах на оккупированных территориях российские учителя. Привозят из России российских учителей, и они детям рассказывают, что в Украине нацисты, которые вас убьют, если вы вернетесь", — отметил Кулеба.

По его словам, россияне уверяют детей в том, что в Украине за наличие российского паспорта их лишат жизни. После таких запугиваний дети возвращаться на Родину не хотят, а их родители не решаются покинуть ВОТ, потому что боятся, что на блокпостах россияне их расстреляют, а детей заберут в приют.

Напомним, на ВОТ действуют 16 милитарных детских лагерей. Детей с самого раннего возраста учат носить форму, чтобы в дальнейшем воевать на стороне России.

Также мы сообщали, что россияне отправляют на реабилитацию в детский лагерь "Артек" в Крыму военных, которые воевали против Украины. Лечение там уже получили несколько десятков российских бойцов.