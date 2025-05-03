По мнению нардепа Горбенко, не более 100 тысяч украинцев вернулись на ВОТ

Украинские беженцы. Иллюстративное фото: Reuters

На данный момент очень трудно подсчитать количество украинцев, которые смогли вернуться на временно оккупированные россиянами территории. Однако более-менее приблизительная информация может быть у СБУ или ГУР.

Об этом в эфире Вечір.LIVE заявил нардеп Руслан Горбенко.

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Почему трудно подсчитать украинцев на ВОТ

По словам Горбенко, можно сказать, что насчитывается менее 100 тысяч украинцев, которые вернулись на ВОТ. Нардеп отметил, что масштаб этого явления существенно преувеличен.

"У нас нет информации, если человек выехал за территорию Украины, или он заехал в страну наших партнеров, или вернулся на временно оккупированную территорию. Да, такие случаи есть. ГУР работает, СБУ работает. Я думаю, приблизительную статистику они имеют... Я думаю, это скорее десятки тысяч, но это меньше чем 100 тысяч", — сказал Горбенко.

По примеру Мариуполя видно, что значительная часть людей, увидев жестокость оккупантов, выехала на подконтрольную Украине территорию или за границу, добавил он.

"Если взять пример Мариуполя, очень много мариупольцев, когда увидели как над ними издеваются, то они выехали на контролируемую территорию Украины или за границу. Поэтому иметь такую статистику очень трудно", — заявил народный депутат.

Ранее мы сообщали, в Крыму оккупационные власти создали "пункты тестирования" для украинских и крымскотатарских детей. Об этом информирует Центр национального сопротивления.

Также информировали, что россияне запугивают детей, проживающих на ВОТ. Маленьких украинцев уверяют, что в Украине нацисты, которые могут их убить.