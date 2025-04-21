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Ватикан оприлюднив прощальне відео з Папою Римським

21 квітня 2025 18:26
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор
Смерть Папи Римського — Ватикан опублікував прощальне відео
Папа Франциск. Фото: L'Osservatore Romano
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор

У понеділок, 21 квітня, після смерті Папи Римського Франциска Ватикан опублікував прощальне відео. У ролику використано архівні кадри.

Відео розміщено на сторінці Papa Francesco у Facebook.

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Прощальне відео 

Після смерті Папи Франциска Ватикан опублікував прощальне відео, яке вже зворушило мільйони вірян по всьому світу.

"До побачення, Франциск!" — йдеться у підписі до відео.

У ролику використано архівні кадри березня 2020 року, коли понтифік на самоті молився на порожній площі Святого Петра у Ватикані — в розпал пандемії COVID-19.

Ця особлива молитва стала символом надії та віри в один із найтяжчих періодів для людства. Франциск тоді просив у Бога захисту для всіх хворих і медиків, миру для душ і припинення глобальної епідемії.

Нагадаємо, 21 квітня на 88-му році життя Папа Римський Франциск помер. Причиною смерті понтифіка став інсульт.

Італія смерть церква Ватикан Папа Римський
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