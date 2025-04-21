Смерть Папы Римского — Ватикан опубликовал прощальное видео

Папа Франциск. Фото: L'Osservatore Romano

В понедельник, 21 апреля, после смерти Папы Римского Франциска Ватикан опубликовал прощальное видео. В ролике использованы архивные кадры.

Видео размещено на странице Papa Francesco в Facebook.

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Прощальное видео

После смерти Папы Франциска Ватикан опубликовал прощальное видео, которое уже тронуло миллионы верующих по всему миру.

"До свидания, Франциск!" — говорится в подписи к видео.

В ролике использованы архивные кадры марта 2020 года, когда понтифик в одиночестве молился на пустой площади Святого Петра в Ватикане — в разгар пандемии COVID-19.

Эта особая молитва стала символом надежды и веры в один из самых тяжелых периодов для человечества. Франциск тогда просил у Бога защиты для всех больных и медиков, мира для душ и прекращения глобальной эпидемии.

Напомним, 21 апреля на 88-м году жизни Папа Римский Франциск умер. Причиной смерти понтифика стал инсульт.