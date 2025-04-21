Соцсети

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Новости дня arrow Ватикан обнародовал прощальное видео с Папой Римским arrow

Ватикан обнародовал прощальное видео с Папой Римским

21 апреля 2025 18:26
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор
Смерть Папы Римского — Ватикан опубликовал прощальное видео
Папа Франциск. Фото: L'Osservatore Romano
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор

В понедельник, 21 апреля, после смерти Папы Римского Франциска Ватикан опубликовал прощальное видео. В ролике использованы архивные кадры.

Видео размещено на странице Papa Francesco в Facebook.

Реклама
Читайте также:

Прощальное видео

После смерти Папы Франциска Ватикан опубликовал прощальное видео, которое уже тронуло миллионы верующих по всему миру.

"До свидания, Франциск!" — говорится в подписи к видео.

В ролике использованы архивные кадры марта 2020 года, когда понтифик в одиночестве молился на пустой площади Святого Петра в Ватикане — в разгар пандемии COVID-19.

Эта особая молитва стала символом надежды и веры в один из самых тяжелых периодов для человечества. Франциск тогда просил у Бога защиты для всех больных и медиков, мира для душ и прекращения глобальной эпидемии.

Напомним, 21 апреля на 88-м году жизни Папа Римский Франциск умер. Причиной смерти понтифика стал инсульт.

Италия смерть церковь Ватикан Папа Римский
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама