Україна
Ватикан готує візит Папи Римського до України, але є нюанс

Ватикан готує візит Папи Римського до України, але є нюанс

Ua ru
Дата публікації: 25 грудня 2025 23:47
Папа Римський приїде до України — однак є одна умова
Папа Римський Лев XIV. Фото: REUTERS/Yara Nardi

Ватикан готує візит Папи Римського Лева XIV до України за певних умов. Головною перешкодою залишаються питання безпеки.

Про це повідомляє Rzeczpospolita.

Читайте також:

Папа Римський приїде в Україну 

Апостольський нунцій у Києві Вісвальдас Кульбокас не виключив візит Папи Римського до України і заявив, що Ватикан уже розробив організаційний план, який включає деталі візиту, однак головною перешкодою залишаються питання безпеки.

"Суть у тому, щоб Папа побачив, що його візит буде важливим не лише символічно, а й духовно — для України і для світу. Ми повинні діяти в цьому напрямку. Якщо така поїздка ще не відбулася, це означає, що роботи над нею тривають", — йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, раніше Папа закликав до миру РФ й Україну у своєму різдвяному зверненні. Він попросив країн знайти мужність для "щирого, прямого і поважного діалогу" за підтримки міжнародної спільноти.

Також Папа Римський закликав РФ до 24 годин миру. Він засмучений відмовою Росії від різдвяного перемир'я. 

Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
