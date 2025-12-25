Папа Римський приїде до України — однак є одна умова

Папа Римський Лев XIV. Фото: REUTERS/Yara Nardi

Ватикан готує візит Папи Римського Лева XIV до України за певних умов. Головною перешкодою залишаються питання безпеки.

Про це повідомляє Rzeczpospolita.

Папа Римський приїде в Україну

Апостольський нунцій у Києві Вісвальдас Кульбокас не виключив візит Папи Римського до України і заявив, що Ватикан уже розробив організаційний план, який включає деталі візиту, однак головною перешкодою залишаються питання безпеки.

"Суть у тому, щоб Папа побачив, що його візит буде важливим не лише символічно, а й духовно — для України і для світу. Ми повинні діяти в цьому напрямку. Якщо така поїздка ще не відбулася, це означає, що роботи над нею тривають", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше Папа закликав до миру РФ й Україну у своєму різдвяному зверненні. Він попросив країн знайти мужність для "щирого, прямого і поважного діалогу" за підтримки міжнародної спільноти.

Також Папа Римський закликав РФ до 24 годин миру. Він засмучений відмовою Росії від різдвяного перемир'я.