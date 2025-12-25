Видео
Ватикан готовит визит Папы Римского в Украину, но есть нюанс

Ватикан готовит визит Папы Римского в Украину, но есть нюанс

Дата публикации 25 декабря 2025 23:47
Папа Римский приедет в Украину — однако есть одно условие
Папа Римский Лев XIV. Фото: REUTERS/Yara Nardi

Ватикан готовит визит Папы Римского Льва XIV в Украину при определенных условиях. Главным препятствием остаются вопросы безопасности.

Об этом сообщает Rzeczpospolita.

Читайте также:

Папа Римский приедет в Украину

Апостольский нунций в Киеве Висвальдас Кульбокас не исключил визит Папы Римского в Украину и заявил, что Ватикан уже разработал организационный план, который включает детали визита, однако главным препятствием остаются вопросы безопасности.

"Суть в том, чтобы Папа увидел, что его визит будет важным не только символически, но и духовно — для Украины и для мира. Мы должны действовать в этом направлении. Если такая поездка еще не состоялась, это означает, что работы над ней продолжаются", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее Папа призвал к миру РФ и Украину в своем рождественском обращении. Он попросил страны найти мужество для "искреннего, прямого и уважительного диалога" при поддержке международного сообщества.

Также Папа Римский призвал РФ к 24 часам мира. Он расстроен отказом России от рождественского перемирия.

Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
