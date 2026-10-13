Ціни на АЗС України змінилися: скільки коштує пальне 13 жовтня

Вартість газу росте, а дизелю —дешевшає: ціни на АЗС України сьогодні
Ціни на пальне в Україні у вівторок, 13 жовтня, змінилися на окремих автозаправних станціях. Мережа SOCAR знизила вартість бензину та дизельного пального на 1 грн/л, тоді як OKKO та UPG підвищили ціни на автомобільний газ. Найдешевший автогаз продають на "Укрнафті".
Новини.LIVE розповідають, скільки коштують бензин, дизель і газ на АЗС України 13 жовтня.
Вартість пального в Україні 13 жовтня
На українських АЗС зберігається різниця у вартості пального залежно від мережі. Найдешевший звичайний бензин А-95 пропонують "Укрнафта" та UPG — по 88,90 грн/л. Найдорожче він коштує на SOCAR — 94,90 грн/л навіть після зниження ціни на 1 грн.
Автомобільний газ на OKKO подорожчав на 1 грн — до 48,90 грн/л. Таку саму ціну встановили WOG і SOCAR. На UPG автогаз також зріс у вартості на 1 грн і тепер коштує 46,90 грн/л. Найнижча ціна залишається на "Укрнафті" — 44,90 грн/л.
Ціни на дизельне пальне також відрізняються залежно від мережі. На OKKO та WOG дизель Євро коштує 99,90 грн/л, а на "Укрнафті" звичайний дизель продають за 97,90 грн/л. На SOCAR після зниження на 1 грн дизель NANO коштує 103 грн/л, а NANO Extro — 104 грн/л.
Ціни на пальне на АЗС 13 жовтня
OKKO:
- Pulls 100 — 102,90 грн/л;
- Pulls 95 — 95,90 грн/л;
- А-95 Євро — 92,90 грн/л;
- ДП Pulls — 102,90 грн/л;
- ДП Євро — 99,90 грн/л;
- Газ — 48,90 грн/л (+1 грн).
WOG:
- Бензин 100 — 102,90 грн/л;
- Бензин 95 Mustang — 95,90 грн/л;
- Бензин 95 Євро — 92,90 грн/л;
- ДП Mustang — 102,90 грн/л;
- ДП Євро-5 — 99,90 грн/л;
- Газ — 48,90 грн/л.
SOCAR:
- NANO 100 — 104,00 грн/л (−1 грн);
- NANO 95 — 97,90 грн/л (−1 грн);
- А-95 — 94,90 грн/л (−1 грн);
- ДП NANO Extro — 104,00 грн/л (−1 грн);
- ДП NANO — 103,00 грн/л (−1 грн);
- Газ — 48,90 грн/л.
"Укрнафта":
- 95 Energy — 91,90 грн/л;
- А-95 — 88,90 грн/л;
- А-92 — 86,90 грн/л;
- ДП Energy — 99,90 грн/л;
- ДП — 97,90 грн/л;
- Газ — 44,90 грн/л.
UPG:
- UPG 100 — 99,90 грн/л;
- UPG 95 — 91,90 грн/л;
- А-95 — 88,90 грн/л;
- upgDIESEL — 99,90 грн/л;
- ДП EURO DIESEL — 97,90 грн/л;
- Газ — 46,90 грн/л (+1 грн).
Як писали Новини.LIVE, у вересні російські атаки знищили щонайменше чотири нафтобази великих паливних операторів, зокрема KLO та WOG. Директор консалтингової компанії "А-95" Сергій Куюн наголосив на необхідності створення стратегічного запасу пального в Україні, однак застеріг, що зберігати його в наземних резервуарах небезпечно через постійні російські удари.
Також Новини.LIVE повідомляли, що через активність російських FPV-дронів під загрозою опинилося постачання пального до Кривого Рогу, Запоріжжя та Дніпра. Паливний експерт Дмитро Льоушкін пояснив, що атаки безпілотників можуть ускладнити перевезення нафтопродуктів, зокрема через ризики для бензовозів і транспортних шляхів.