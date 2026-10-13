Ціни на АЗС України змінилися: скільки коштує пальне 13 жовтня

Працівник АЗС заправляє авто пальним. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Ціни на пальне в Україні у вівторок, 13 жовтня, змінилися на окремих автозаправних станціях. Мережа SOCAR знизила вартість бензину та дизельного пального на 1 грн/л, тоді як OKKO та UPG підвищили ціни на автомобільний газ. Найдешевший автогаз продають на "Укрнафті".

Новини.LIVE розповідають, скільки коштують бензин, дизель і газ на АЗС України 13 жовтня.

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Вартість пального в Україні 13 жовтня

На українських АЗС зберігається різниця у вартості пального залежно від мережі. Найдешевший звичайний бензин А-95 пропонують "Укрнафта" та UPG — по 88,90 грн/л. Найдорожче він коштує на SOCAR — 94,90 грн/л навіть після зниження ціни на 1 грн.

Автомобільний газ на OKKO подорожчав на 1 грн — до 48,90 грн/л. Таку саму ціну встановили WOG і SOCAR. На UPG автогаз також зріс у вартості на 1 грн і тепер коштує 46,90 грн/л. Найнижча ціна залишається на "Укрнафті" — 44,90 грн/л.

Ціни на дизельне пальне також відрізняються залежно від мережі. На OKKO та WOG дизель Євро коштує 99,90 грн/л, а на "Укрнафті" звичайний дизель продають за 97,90 грн/л. На SOCAR після зниження на 1 грн дизель NANO коштує 103 грн/л, а NANO Extro — 104 грн/л.

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Ціни на пальне на АЗС 13 жовтня

OKKO:

Pulls 100 — 102,90 грн/л;

Pulls 95 — 95,90 грн/л;

А-95 Євро — 92,90 грн/л;

ДП Pulls — 102,90 грн/л;

ДП Євро — 99,90 грн/л;

Газ — 48,90 грн/л (+1 грн).

WOG:

Бензин 100 — 102,90 грн/л;

Бензин 95 Mustang — 95,90 грн/л;

Бензин 95 Євро — 92,90 грн/л;

ДП Mustang — 102,90 грн/л;

ДП Євро-5 — 99,90 грн/л;

Газ — 48,90 грн/л.

SOCAR:

NANO 100 — 104,00 грн/л (−1 грн);

NANO 95 — 97,90 грн/л (−1 грн);

А-95 — 94,90 грн/л (−1 грн);

ДП NANO Extro — 104,00 грн/л (−1 грн);

ДП NANO — 103,00 грн/л (−1 грн);

Газ — 48,90 грн/л.

"Укрнафта":

95 Energy — 91,90 грн/л;

А-95 — 88,90 грн/л;

А-92 — 86,90 грн/л;

ДП Energy — 99,90 грн/л;

ДП — 97,90 грн/л;

Газ — 44,90 грн/л.

UPG:

UPG 100 — 99,90 грн/л;

UPG 95 — 91,90 грн/л;

А-95 — 88,90 грн/л;

upgDIESEL — 99,90 грн/л;

ДП EURO DIESEL — 97,90 грн/л;

Газ — 46,90 грн/л (+1 грн).

Як писали Новини.LIVE, у вересні російські атаки знищили щонайменше чотири нафтобази великих паливних операторів, зокрема KLO та WOG. Директор консалтингової компанії "А-95" Сергій Куюн наголосив на необхідності створення стратегічного запасу пального в Україні, однак застеріг, що зберігати його в наземних резервуарах небезпечно через постійні російські удари.

Також Новини.LIVE повідомляли, що через активність російських FPV-дронів під загрозою опинилося постачання пального до Кривого Рогу, Запоріжжя та Дніпра. Паливний експерт Дмитро Льоушкін пояснив, що атаки безпілотників можуть ускладнити перевезення нафтопродуктів, зокрема через ризики для бензовозів і транспортних шляхів.