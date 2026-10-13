Цены на АЗС Украины изменились: сколько стоит топливо 13 октября

Работник АЗС заправляет автомобиль топливом. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Цены на топливо в Украине во вторник, 13 октября, изменились на отдельных автозаправочных станциях. Сеть SOCAR снизила стоимость бензина и дизельного топлива на 1 грн/л, тогда как OKKO и UPG повысили цены на автомобильный газ. Самый дешевый автогаз продают на "Укрнафте".

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоят бензин, дизель и газ на АЗС Украины 13 октября.

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Стоимость топлива в Украине 13 октября

На украинских АЗС сохраняется разница в стоимости топлива в зависимости от сети. Самый дешевый обычный бензин А-95 предлагают "Укрнафта" и UPG — по 88,90 грн/л. Дороже всего он стоит на SOCAR — 94,90 грн/л даже после снижения цены на 1 грн.

Автомобильный газ на OKKO подорожал на 1 грн — до 48,90 грн/л. Такую же цену установили WOG и SOCAR. На UPG автогаз также подорожал на 1 грн и теперь стоит 46,90 грн/л. Самая низкая цена остается на "Укрнафте" — 44,90 грн/л.

Цены на дизельное топливо также различаются в зависимости от сети. На OKKO и WOG дизель "Евро" стоит 99,90 грн/л, а на "Укрнафте" обычный дизель продают по 97,90 грн/л. На SOCAR после снижения на 1 грн дизель NANO стоит 103 грн/л, а NANO Extro — 104 грн/л.

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Цены на топливо на АЗС 13 октября

OKKO:

Pulls 100 — 102,90 грн/л;

Pulls 95 — 95,90 грн/л;

А-95 Евро — 92,90 грн/л;

ДП Pulls — 102,90 грн/л;

ДП Евро — 99,90 грн/л;

Газ — 48,90 грн/л (+1 грн).

WOG:

Бензин 100 — 102,90 грн/л;

Бензин 95 Mustang — 95,90 грн/л;

Бензин 95 Евро — 92,90 грн/л;

Дизельное топливо Mustang — 102,90 грн/л;

Дизельное топливо «Евро-5» — 99,90 грн/л;

Газ — 48,90 грн/л.

SOCAR:

NANO 100 — 104,00 грн/л (−1 грн);

NANO 95 — 97,90 грн/л (−1 грн);

А-95 — 94,90 грн/л (−1 грн);

ДП NANO Extro — 104,00 грн/л (−1 грн);

Дизельное топливо NANO — 103,00 грн/л (−1 грн);

Газ — 48,90 грн/л.

"Укрнафта":

95 Energy — 91,90 грн/л;

А-95 — 88,90 грн/л;

А-92 — 86,90 грн/л;

ДП Energy — 99,90 грн/л;

ДП — 97,90 грн/л;

Газ — 44,90 грн/л.

UPG:

UPG 100 — 99,90 грн/л;

UPG 95 — 91,90 грн/л;

А-95 — 88,90 грн/л;

upgDIESEL — 99,90 грн/л;

ДП EURO DIESEL — 97,90 грн/л;

Газ — 46,90 грн/л (+1 грн).

Как писали Новини.LIVE, в сентябре российские атаки уничтожили как минимум четыре нефтебазы крупных топливных операторов, в частности KLO и WOG. Директор консалтинговой компании "А-95" Сергей Куюн подчеркнул необходимость создания стратегического запаса топлива в Украине, однако предупредил, что хранить его в наземных резервуарах опасно из-за постоянных российских ударов.

Также Новини.LIVE сообщали, что из-за активности российских FPV-дронов под угрозой оказались поставки топлива в Кривой Рог, Запорожье и Днепр. Эксперт по топливу Дмитрий Леушкин пояснил, что атаки беспилотников могут затруднить перевозку нефтепродуктов, в частности из-за рисков для бензовозов и транспортных путей.