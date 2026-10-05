Лёушкин о риске нехватки топлива в Запорожье, Днепре и Кривом Роге

Рабочие натягивают сетки на дорогах в Запорожской области. Фото: Запорожская ОГА/zoda.gov.ua

Хотя общенационального топливного кризиса не предвидится, логистика в Кривой Рог, Запорожье и Днепр оказалась под угрозой. Из-за активности российских беспилотников поставки нефтепродуктов могут затрудниться, поэтому транспортные маршруты нуждаются в дополнительной защите.

Об этом в эксклюзивном интервью журналистке Новини.LIVE рассказал эксперт по топливу Дмитрий Леушкин.

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Россия может целенаправленно наносить удары по основным логистическим маршрутам этих трех городов

По его мнению, именно активное использование врагом FPV-дронов способно существенно затруднить доставку топлива в эти населенные пункты и другие прифронтовые территории. Пока что топливные компании справляются с обеспечением городов, однако изменение ситуации на фронте может мгновенно ударить по транспортным возможностям.

Пока украинская сторона планирует обеспечение безопасности объектов, противник постоянно ищет новые уязвимые точки, которыми могут стать как автозаправочные станции, так и бензовозы на трассах.

«Конечно, если у нас будет обеспечена логистика, это будет лучше. А если мы не просчитаем что-то еще, я считаю, что сейчас дороги, ведущие в Запорожье и Днепр, нужно уже перекрывать сетками», — подчеркнул Дмитрий Леушкин.

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В то же время Дмитрий Леушкин добавил, что это его личное видение решения проблемы. Окончательные решения по защите критической инфраструктуры и транспортных артерий должно принимать военное руководство государства, которое располагает гораздо большим объемом информации о намерениях противника.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что Дмитрий Леушкин также заявлял, что массовое использование генераторов во время возможных зимних отключений электроэнергии не вызовет дефицита топлива или резкого роста цен на него. Рынок имеет достаточный запас и полностью готов к дополнительным нагрузкам.

Учитывая это, водителям не стоит поддаваться панике и массово скупать бензин или топливные талоны впрок. Такие инвестиции могут оказаться совершенно бесполезными, ведь талоны имеют ограниченный срок действия и рискуют просто обесцениться к моменту их реального использования.

Несмотря на общую стабильность рынка, сама топливная инфраструктура продолжает страдать от российского террора. В частности, во время утреннего обстрела столицы 23 сентября существенные повреждения получила одна из автозаправочных станций сети UKRNAFTA. Благодаря своевременной реакции и укрытию никто из персонала не пострадал. В целом за последние несколько недель это уже шестой случай, когда АЗС попадает под прямые удары врага.