Льоушкін про ризик дефіциту пального у Запоріжжі, Дніпрі та Кривому Розі

Робітники затягують сітками дороги в Запорізькій області. Фото: Запорізька ОВА/zoda.gov.ua

Хоча загальнонаціональної паливної кризи не передбачається, логістика до Кривого Рогу, Запоріжжя та Дніпра опинилася під загрозою. Через активність російських безпілотників постачання нафтопродуктів може ускладнитися, тому транспортні шляхи потребують додаткового захисту.

Про це в інтерв'ю журналістці Новини.LIVE ексклюзивно розповів паливний експерт Дмитро Льоушкін.

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Росія може цілеспрямовано бити по головних логістичних шляхах трьох міст

На його думку, саме активне використання ворогом FPV-дронів здатне суттєво ускладнити довезення пального до цих населених пунктів та інших прифронтових територій. Наразі паливні компанії справляються із забезпеченням міст, проте зміна ситуації на фронті може миттєво вдарити по транспортних можливостях.

Поки українська сторона планує убезпечення об'єктів, ворог постійно шукає нові вразливі точки, якими можуть стати як автозаправні станції, так і бензовози на трасах.

"Звісно, якщо в нас буде обезпечена логістика, це буде краще. А якщо ми вам інше не прорахуємо, я вважаю, що зараз шляхи, котрі йдуть до Запоріжжя, до Дніпра, їх потрібно вже затягати сітками", — підкреслив Дмитро Льоушкін.

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Водночас Дмитро Льоушкін додав, що це його особистий погляд на розв'язання проблеми. Остаточні рішення щодо захисту критичної інфраструктури та транспортних артерій має ухвалювати військове керівництво держави, яке володіє значно більшим обсягом інформації про наміри противника.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що Дмитро Льоушкін також казав, що масове використання генераторів під час імовірних зимових блекаутів не спровокує дефіциту пального чи різкого зростання цін на нього. Ринок має достатній запас та повністю готовий до додаткових навантажень.

З огляду на це, водіям не варто піддаватися паніці й масово скуповувати бензин або паливні талони про запас. Такі інвестиції можуть виявитися абсолютно марними, адже талони мають обмежений термін дії і ризикують просто знецінитися до моменту їх реального використання.

Попри загальну стабільність ринку, сама паливна інфраструктура продовжує потерпати від російського терору. Зокрема, під час ранкового обстрілу столиці 23 вересня суттєвих пошкоджень зазнала одна з автозаправних станцій мережі UKRNAFTA. Завдяки своєчасній реакції та переходу в укриття ніхто з персоналу не постраждав. Загалом за останні кілька тижнів це вже шостий випадок, коли АЗС потрапляє під прямі удари ворога.